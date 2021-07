REGARDER: Les touristes qui se baignent regardent calmement les avions de lutte contre les incendies puiser l’eau de la mer pour lutter contre l’enfer de la forêt turque

#Turkiye: Un immense feu de forêt s’est déclaré en #Antalya, Dinde. 15 hélicoptères sont déployés. pic.twitter.com/0OftEWvTHV — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) 28 juillet 2021

Un utilisateur de Twitter a même partagé une vidéo de baigneurs poursuivant leur voyage vers le rivage malgré le ciel devenu rouge en raison de l’incendie en cours et d’un hélicoptère récupérant de l’eau de l’océan pour l’utiliser sur le feu pour tenter de le maîtriser.

#Manavgat yazık ciğerler tükeniyor, umarım en kısa sürede kontrol altına alınır🙏🙏🙏 pic.twitter.com/LaIz6w9mvP – Aleww (@01ef936680cb43b) 28 juillet 2021

La Turquie a déployé mercredi 106 camions de pompiers, 15 hélicoptères et deux avions pour tenter d’éteindre un violent incendie de forêt à la périphérie de Manavgat, dans la province d’Antalya, alors que les flammes se rapprochaient de la ville.

L’autorité provinciale de Manavgat a confirmé que les autorités sont en train de « essayer de prendre le contrôle d’un incendie massif » alors que des images circulant sur les réseaux sociaux montrent l’incendie envoyant de la fumée dans l’air au-dessus des propriétés résidentielles.

Manavgat’tan gelen görüntüler çok feci pic.twitter.com/QDLQKerxR1 – nevsin mengu (@nevsinmengu) 28 juillet 2021

Manavgat yanıyor ! Umarım kısa zamanda söndürülür, burası Antalya’nın ciğeri… pic.twitter.com/xqARNoj3sH – Ali Keskin (@alikeskin_tr) 28 juillet 2021

Il n’est pas rare que des incendies brûlent dans la forêt pendant les mois d’été, mais la proximité de cet incendie avec les maisons et les entreprises a obligé les autorités à se précipiter pour l’empêcher de se propager davantage.

🔴 #Manavgat‘ta çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı. pic.twitter.com/D8Skp0y8Jq — Cevher (@cpt_cevher) 28 juillet 2021

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Şükrü Sözen (@sukrusozen)

Jusqu’à présent, quatre zones distinctes du district de Manavgat ont été touchées par l’incendie, qui a endommagé des hectares de forêt et forcé l’évacuation d’un certain nombre de quartiers par le maire de la région, Sukru Sozen.

L’incendie inquiétant survient alors que la Turquie connaît de nombreuses vagues de chaleur dans tout le pays, enregistrant son mai le plus chaud en 51 ans il y a seulement deux mois et les jours les plus chauds de l’année ces dernières semaines.

L’incendie de Manavgat fait suite à un incendie similaire dans une zone boisée dense près de la station balnéaire de Mugla, sur la côte sud-ouest du pays, fin juin. La Direction régionale des forêts de Mugla a confirmé qu’un travailleur forestier, Gorkem Hasdemir, 38 ans, est décédé en luttant contre cet incendie, car les conditions venteuses présentaient des défis importants pour les pompiers.

Toujours en juin, le district de Kas à Antalya et le district de Tarsus à Icel ont été touchés par des incendies de forêt qui ont détruit des hectares de terres et forcé les services d’urgence à se battre pendant des heures pour les maîtriser.

