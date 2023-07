REGARDER | Les tatouages ​​cachent le passé douloureux des victimes américaines du trafic sexuel

Un salon de tatouage, dirigé par trois femmes, participe à un programme pour aider les femmes à se réapproprier leur corps en proposant des tatouages ​​de camouflage.

L’initiative de détatouage est l’un des nombreux services offerts aux femmes, survivantes du trafic sexuel, sur leur long chemin vers la liberté.

Depuis 2011, environ 6 000 femmes ont proposé le programme de deux ans qui comprend une thérapie psychologique, de la nourriture, des vêtements, un logement et une formation professionnelle.

De nombreux tatouages ​​​​portent une signification plus profonde derrière eux. Mais pour Emily, le « 7 » sur sa jambe gauche représente un cauchemar, un branding imposé par un proxénète.

Il a forcé toutes les femmes sous son contrôle à l’obtenir, une pratique courante chez les trafiquants d’êtres humains.

C’est donc avec enthousiasme qu’Emily – nom d’emprunt – attend dans un salon de tatouage de l’État de Floride, dans le sud des États-Unis.

C’est ici que le douloureux rappel de ses 17 ans de victime sera transformé en un nouveau dessin, cette fois de son choix : un cœur et une croix.

Le salon de tatouage, dirigé par trois femmes, participe à un programme dirigé par l’association à but non lucratif Selah Freedom, qui lutte contre le trafic sexuel. L’initiative de détatouage est l’un des nombreux services offerts aux femmes sur leur long chemin vers la liberté.

Tout est prêt. Assise dans une pièce spacieuse et lumineuse avec un tableau de papillons encadré, Emily, 44 ans, regarde une dernière fois le « 7 ».

La tatoueuse Charity Pinegar, 40 ans, trace délicatement le contour du cœur et de la croix. La transformation a commencé.

Coups, drogues et désespoir

« Je crois que les tatouages ​​sont utilisés pour presque déshumaniser une personne », déclare Stacey Efaw, directrice de Selah Freedom.

L’encre d’Emily est venue au début de sa descente dans le monde sombre du travail sexuel forcé.

« Je voudrais juste être aimée », se souvient-elle de son enfance traumatisante, sans affection, qui a détruit sa confiance en elle.

« Même si tu m’as fait du mal, cela montrait que tu t’en souciais. Je suis tombé dans les bras de toutes les mauvaises personnes. »

Charity Pinegar, tatoueuse et propriétaire du salon de tatouage, qui collabore avec l’organisation de lutte contre la traite des êtres humains Selah Freedom, tatoue la cheville d’une cliente pour dissimuler son tatouage de marque. Chandan Khanna/AFP

L’un était son ex-petit ami. Jeune et amoureuse, Emily est convaincue de quitter la Floride et de le rejoindre dans un autre état, rêvant de leur futur mariage.

Au moment où elle a découvert que son petit ami était un proxénète, il était trop tard.

Il l’a battue et elle l’a vu forcer d’autres femmes à se prostituer. C’était le premier goût d’Emily à « la vie », comme l’appellent les survivants du trafic sexuel.

Emily a pu trouver un emploi et, avec l’aide de sa famille, s’échapper avant qu’il ne la force à vendre son corps. Mais c’était comme si l’encre sur sa jambe avait de toute façon scellé son destin.

Le cœur brisé et en proie au doute, elle a été exploitée par d’autres hommes violents, qui ont réussi à la pousser à se prostituer.

Ils lui ont fourni de la drogue, qu’elle a utilisée pour échapper temporairement à sa douloureuse réalité.

« Je suis devenue accro et j’étais à peu près disposée à faire tout ce qu’on me demandait », dit-elle.

6,3 millions de victimes dans le monde

Selon l’Organisation internationale du travail, quelque 6,3 millions de personnes ont été victimes d’exploitation sexuelle en 2021, dont quatre sur cinq sont des femmes ou des filles.

Les États-Unis n’ont pas de chiffres sur la question, mais la même année, ils ont reçu 7 500 appels vers une ligne d’assistance téléphonique pour signaler des cas d’abus.

Depuis 2011, Selah Freedom a accueilli 6 000 femmes à travers ses portes, offrant un programme de deux ans qui comprend une thérapie psychologique, de la nourriture, des vêtements, un logement et une formation professionnelle.

Et des camouflages de tatouage.

Les femmes peuvent mettre du temps à accepter de l’aide. Breanna Cole, 29 ans, a entendu parler de Selah Freedom en 2016, mais il lui a fallu un an de plus avant de rejoindre le programme.

Une enfance difficile et un père absent la poussent à chercher l’amour auprès d’un garçon violent. Elle n’avait que 13 ans lorsqu’il a commencé à l’exploiter sexuellement.

Il ne serait pas le dernier.

Un tatouage couvert est visible sur la poitrine de Holly Harris, survivante du trafic sexuel et défenseur des victimes, alors qu’elle rend visite à l’organisation de lutte contre la traite des êtres humains Selah Freedom, qui l’a sauvée du trafic sexuel. (Photo par Chandan Khanna/AFP

La drogue, l’itinérance et des relations plus sexuellement exploitantes ont suivi, se souvient Cole, qui travaille maintenant pour Selah Freedom.

« J’étais spirituellement en faillite. Et je savais que je devais changer de vie, sinon j’allais mourir », dit-elle.

Au milieu de ses abus, Cole ne s’était jamais considérée comme une victime – quelque chose qu’elle n’a reconnu que pendant la thérapie.

C’est alors qu’elle a réalisé qu’elle méritait d’être « sauvée » – et que, peut-être, elle pourrait aussi aider d’autres femmes.

La nouvelle vie d’Emily l’a également obligée à s’adapter à des changements drastiques.

« C’était assez inconfortable de s’habituer à ce que quelqu’un vous aime sans rien attendre de vous », se souvient-elle.

Elle est maintenant mariée, a des enfants et s’est réconciliée avec sa famille.

Mais son voyage vers une nouvelle vie n’est pas tout à fait terminé.

Maintenant je suis vivant

Pinegar, la tatoueuse, remplit son contour avec de l’encre noire. Son stylo transperce la peau d’Emily.

C’est en tatouant un employé de Selah Freedom que Pinegar a appris l’utilisation de tatouages ​​par des trafiquants – et que de tels crimes se produisaient si près de chez eux. Maintenant, elle est fière d’aider l’organisation à but non lucratif à riposter.

Pinegar termine son travail. Elle tapote le tatouage avec de la gaze et le recouvre d’une pellicule plastique.

Emily regarde nerveusement, comme si le « 7 » était peut-être encore là.

Après une pause, elle dit : « J’ai l’impression d’être morte et maintenant je suis en vie. »