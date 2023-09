Regarder: Les superstars de la WWE dansent sur « Naatu Naatu » de RRR sur le ring

Le spectacle des superstars de la World Wrestling Entertainment (WWE) à Hyderabad la semaine dernière a été un énorme succès et les fans l’ont adoré. Le méga-événement s’est avéré être un spectacle passionnant débordant d’action, de drame, d’acrobaties et même de mouvements de danse surprenants. En plus de l’éventail de tactiques et de stratégies présentées dans le sport complexe de la lutte, le moment marquant de l’événement a sans aucun doute été celui de voir les superstars de la lutte groover sur la chanson. ‘Naatu Naatu’ du film RRR.

Les ring de la WWE sont généralement connus pour leur atmosphère intense et compétitive, mais lors de cet événement, c’était un spectacle rare et délicieux de voir des superstars comme Drew McIntyre, Jinder Mahal, Sami Zayn et Kevin Owens se déchaîner et danser sur l’acteur oscarisé. chanson avec un esprit joyeux.

La remarquable démonstration de talent et d’amitié démontrée par ces lutteurs était un délice visuel, laissant le public dans un état d’émerveillement et suscitant un enthousiasme et des discussions considérables sur Internet.

La publication présentant cette vidéo est devenue virale, recueillant environ 6 millions de vues.

Dans la section commentaires, de nombreux utilisateurs ont salué cette performance comme un témoignage de l’influence du soft power indien et de l’enchantement de la popularité du cinéma indien. Cependant, certains ont fait valoir que cela n’aurait peut-être pas été nécessaire puisque la WWE est réputée pour ses combats intenses, et que les chants et les danses pourraient ne pas convenir à un événement de la WWE.