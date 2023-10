REGARDER LES STATISTIQUES : La défense du Michigan est toujours aussi avare, accordant moins de 7 points par match

Pour la troisième fois en neuf ans, le Michigan a atteint la moitié de la saison régulière après avoir cédé le moins de points dans la subdivision Football Bowl.

Les Wolverines n’ont accordé que quatre touchés et 40 points, une meilleure moyenne FBS de 6,7 par match, et n’en avaient pas cédé plus de sept avant leur victoire 52-10 contre le Minnesota samedi.

Le Michigan a également mené le pays en termes de score en défense lors de six matchs en 2015 et 2016.

Les Wolverines ont accordé 17,9 points par match depuis 2015, qui était la première année de Jim Harbaugh en tant qu’entraîneur et aussi la première année où Sportradar disposait de données complètes.

Cela se classe au sixième rang national derrière la Géorgie (16,2 points par match), l’Alabama (16,7), Clemson (17,0), le Wisconsin (17,1) et l’Iowa (17,5).

LE CLUB 200

Antario Brown du nord de l’Illinois a égalé le record de la saison nationale pour les verges au sol dans un match, atteignant un record en carrière de 280 en seulement 13 courses dans une victoire de 55-14 à Akron.

Brown a marqué sur des courses de 66, 58, 46 et 50 verges et a égalé Ray Davis du Kentucky pour la meilleure performance au sol de la saison. Les 280 verges de Davis ont été réalisées en 26 courses contre la Floride le 30 septembre.

Le joueur le plus récent du NIU à avoir couru autant de verges était Jordan Lynch, qui en a marqué 321 contre Western Michigan en 2013. Les quatre touchés au sol de Brown ont été les plus marqués par un joueur des Huskies depuis que Joel Bouagnon en a marqué cinq contre Bowling Green en 2016.

Deux autres joueurs ont disputé des matchs de 200 verges samedi. Kimani Vidal de Troy a porté 28 fois pour 245 verges contre l’Arkansas State et Trey Benson de Florida State a réalisé 11 points pour 200 contre Virginia Tech.

M. SÛR

Will Reichard de l’Alabama a inscrit un panier de 39 verges contre Texas A&M pour prolonger la plus longue séquence de marques actives du FBS à 25.

Joshua Karty de Stanford, le botteur de la première équipe All-America d’Associated Press en 2022, a vu sa séquence de 26 buts consécutifs se terminer le 23 septembre contre l’Arizona.

Le record FBS est de 30 consécutifs pour Chuck Nelson de Washington au cours des saisons 1981 et 1982.

FÊTE PICK-6

La sécurité de Buffalo, Devin Grant, a intercepté trois passes lors d’une victoire 37-13 contre Central Michigan et est devenue le deuxième joueur en trois semaines à en renvoyer deux pour des touchés.

Grant s’est adressé une passe et l’a renvoyée sur 29 mètres pour un touché lors du troisième jeu de mêlée de la CMU. Sa deuxième interception a permis un touché au deuxième quart, et son deuxième Pick-6 est survenu lors du premier entraînement des Chippewas en seconde période et a totalisé 58 verges.

Grant, qui compte quatre des sept interceptions des Bulls cette saison, est le premier joueur de l’ère FBS du programme (depuis 1999) à avoir deux Pick-6 dans un match.

Maxwell Hairston du Kentucky a été le premier joueur cette saison à retourner deux interceptions pour des touchés, contre Vanderbilt le 23 septembre.

COURSE DE FUMBLES

Le leader de Mountain West, Ashton Jeanty, de Boise State, continue d’accumuler les verges, mais a eu du mal à conserver le ballon le mois dernier.

Jeanty a perdu quatre échappés cette saison, la plupart dans le pays, et tous se sont produits en 69 touches de mêlée en quatre matchs.

Après avoir tâté une fois lors de son premier match universitaire l’année dernière, il n’a pas craché le ballon en 230 touches en 15 matchs. La séquence s’est terminée contre le Dakota du Nord le 16 septembre. Il a échappé deux fois contre San Jose State samedi, et les deux ont mené à des touchés pour les Spartans, mais Boise State a gagné 35-27.

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll