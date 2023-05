REGARDER | Les Serbes se rassemblent à nouveau dans le nord du Kosovo après des affrontements

Les Serbes de souche ont continué à se rassembler devant une mairie à Zvecan après de violents affrontements avec les soldats de la paix dirigés par l’OTAN.

De nombreux Serbes exigent le retrait des forces de police du Kosovo, ainsi que des maires de souche albanaise

Les Serbes ont boycotté les élections du mois dernier dans les villes du nord où ils sont majoritaires.

La situation dans le nord du Kosovo est restée tendue mardi alors que les Serbes de souche continuaient de se rassembler devant une mairie de Zvecan après que de violents affrontements avec les soldats de la paix dirigés par l’OTAN ont fait 30 blessés parmi les soldats.

Les soldats de la Force du Kosovo (KFOR) dirigée par l’Otan, en tenue anti-émeute complète, ont placé une barrière métallique autour du bâtiment municipal de Zvecan et empêchent plusieurs centaines de Serbes d’entrer, a déclaré un journaliste de l’AFP sur place.

Trois véhicules blindés de la police de souche albanaise du Kosovo – dont la présence suscite toujours la polémique dans les régions du nord à majorité serbe – sont restés garés devant la mairie.

Les Serbes – qui représentent environ 6% de la population du Kosovo – ont boycotté les élections du mois dernier dans les villes du nord où ils sont majoritaires, permettant aux Albanais de souche de prendre le contrôle des conseils locaux malgré un taux de participation minuscule de moins de 3,5% des électeurs.

De nombreux Serbes exigent le retrait des forces de police du Kosovo, ainsi que des maires de souche albanaise qu’ils ne considèrent pas comme leurs véritables représentants.

Les tensions ont éclaté après que les Serbes ont tenté de pénétrer de force dans la mairie de Zvecan lundi, mais ont été repoussés lorsque la police du Kosovo a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

La police anti-émeute du Kosovo et la police militaire de la KFOR (Mission militaire internationale au Kosovo) ont sécurisé l’entrée du bâtiment municipal de Zvecan, dans le nord du Kosovo, à la suite d’affrontements avec des manifestants serbes exigeant la destitution des maires albanais récemment élus. AFPAFP

La KFOR a d’abord tenté de séparer les manifestants de la police, mais a ensuite commencé à disperser la foule à l’aide de boucliers et de matraques.

Les manifestants ont répondu en lançant des pierres, des bouteilles et des cocktails Molotov sur les soldats.

Au total, 30 casques bleus ont été blessés dans les affrontements, dont « des fractures et des brûlures causées par des engins explosifs incendiaires improvisés », a indiqué la KFOR.

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que 52 manifestants avaient été blessés, dont trois « grièvement ». Cinq Serbes ont été arrêtés pour avoir participé aux affrontements, selon la police du Kosovo.

La KFOR a déclaré que les soldats avaient répondu « aux attaques non provoquées d’une foule violente et dangereuse » tout en s’acquittant de son mandat de manière impartiale.

« Pour éviter les affrontements entre les parties et minimiser le risque d’escalade, les soldats de la paix de la KFOR ont empêché les menaces contre la vie des Serbes du Kosovo et des Albanais du Kosovo », a déclaré la KFOR.

« Les deux parties doivent assumer l’entière responsabilité de ce qui s’est passé et empêcher toute nouvelle escalade, plutôt que de se cacher derrière de faux récits. »

La police du Kosovo a qualifié mardi la situation dans le nord de « fragile mais calme », ​​et a appelé les citoyens « à ne pas être la proie d’appels à des manifestations violentes et à des provocations ».

« La situation sécuritaire dans le nord du pays s’est aggravée et dégradée au point de mettre en danger la vie des gens », a déclaré la police.

Vucic a rencontré mardi à Belgrade les ambassadeurs du soi-disant Quint – cinq puissants membres de l’OTAN qui se concentrent sur les Balkans occidentaux – mais a également annoncé des rencontres avec des représentants de la Russie et de la Chine.

« Les mouvements unilatéraux de Pristina entraînent la violence contre la communauté serbe, ce qui nous éloigne d’une paix et d’une stabilité durables dans la région », a écrit Vucic sur Instagram après la rencontre avec des diplomates occidentaux.

« Le retrait rapide des faux maires et des membres des soi-disant forces spéciales de Pristina est une condition pour préserver la paix au Kosovo.

L’Otan a fermement condamné les attaques contre les troupes de la KFOR, ajoutant que de telles actions étaient « totalement inacceptables ».

Au total, 19 soldats blessés appartenaient à un contingent hongrois de la KFOR.

Quatre d’entre eux ont dû être hospitalisés « en raison de blessures causées par des éclats d’obus » et un soldat a dû être opéré, mais « aucun d’entre eux n’est dans un état mettant sa vie en danger », a déclaré l’ambassadeur de Hongrie à Pristina Jozsef Bencze.

Belgrade a placé son armée en alerte maximale la semaine dernière lorsque les tensions ont éclaté et a ordonné aux forces de se diriger vers la frontière avec le Kosovo.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, et Belgrade et ses alliés Pékin et Moscou ont refusé de le reconnaître, empêchant ainsi le Kosovo d’avoir un siège aux Nations Unies.

Les Serbes du Kosovo sont restés largement fidèles à Belgrade, en particulier dans le nord, où ils constituent la majorité et rejettent toute tentative de Pristina de consolider son contrôle sur la région.