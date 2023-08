REGARDER | Les sauveteurs trouvent 18 corps brûlés alors que les incendies de forêt se propagent en Grèce

Les autorités grecques ont déclaré que 18 corps brûlés avaient été découverts alors que les pompiers combattaient un incendie incontrôlable depuis quatre jours.

Les corps ont été retrouvés dans la région d’Evros, dans le nord-est du pays.

Les autorités ont déclaré qu’elles enquêtaient pour savoir si les personnes décédées étaient peut-être des migrants.

Dix-huit corps brûlés, peut-être des migrants, ont été retrouvés mardi dans une zone rurale du nord de la Grèce où des incendies de forêt ont brûlé hors de contrôle pendant un quatrième jour, ont annoncé les autorités, alors que des vents violents ont attisé les flammes à travers le pays.

Dans une ville voisine, des dizaines de patients hospitalisés ont été évacués sur un ferry, tandis qu’un incendie sur les contreforts du mont Parnitha a envoyé d’épais nuages ​​de fumée sur la capitale Athènes.

Les corps ont été retrouvés dans la région d’Evros, dans le nord-est du pays, une route populaire pour les migrants du Moyen-Orient et d’Asie traversant le fleuve de la Turquie vers l’Union européenne. Une légère augmentation des passages à niveau a été signalée ce mois-ci.

« La possibilité qu’il s’agisse de personnes entrées illégalement dans le pays fait l’objet d’une enquête », a déclaré un porte-parole des pompiers, ajoutant que des recherches étaient en cours.

Un autre corps qui appartiendrait à un migrant a été retrouvé lundi dans une zone rurale à une quarantaine de kilomètres.

LIRE | Les pompiers en Grèce combattent les flammes attisées par des vents violents

Dans le village voisin d’Avantas, des incendies ont balayé un certain nombre de maisons pendant la nuit.

« Il a atteint tout le village », a déclaré Alexandros Chrisoulidis, un habitant d’Avantas âgé de 19 ans.

Il a dit:

Notre propre maison là-haut, là où le feu a commencé, a complètement brûlé. Il n’y a rien.

Un habitant de 23 ans qui s’est fait appeler Nikos a déclaré : « La situation est tragique. Tout ce dont nous avons besoin en ce moment, ce sont des prières et de la pluie ».

Des incendies près de la capitale Athènes ont brûlé des maisons et des voitures mardi et ont forcé les habitants à fuir à pied, certains se couvrant le visage avec leurs vêtements alors que la fumée épaississait l’air.

Le 22 août 2023, les pompiers grecs ont ordonné l’évacuation d’un quartier sur le flanc nord-ouest d’Athènes alors que les pompiers combattaient une vague croissante d’incendies de forêt dans tout le pays, la deuxième en un mois. Angelos Tzortzinis/AFP

« Les vents sont très forts (…) c’est une tâche de lutte contre les incendies très difficile. Que Dieu nous aide », a déclaré Sotiris Masouris, un habitant de Hasia, à l’ouest d’Athènes, âgé de 50 ans.

Les incendies de forêt surviennent alors que le sud de l’Europe a été frappé par une nouvelle vague de chaleur avec des températures atteignant ou dépassant 40 degrés Celsius dans certaines régions. Des incendies brûlaient également en Espagne, en Italie et au Portugal. Les incendies de forêt en été en Grèce sont courants, mais ont été aggravés ces dernières années par des conditions inhabituellement chaudes, sèches et venteuses que les scientifiques ont liées au changement climatique.

Plus de 20 000 touristes étrangers ont dû être évacués des stations balnéaires de l’île de vacances de Rhodes en juillet alors que des incendies de forêt ont brûlé pendant une semaine, détruisant des maisons et des hôtels.

Hôpital évacué

Plus tôt mardi, des dizaines de patients hospitalisés, dont des nouveau-nés, ont été évacués sur un ferry alors que des centaines de pompiers luttaient pour contenir l’incendie qui s’est déclaré samedi près de la ville septentrionale d’Alexandroupolis.

Il s’est propagé rapidement, attisé par des vents violents, envoyant des panaches de fumée au-dessus de la ville portuaire et rendant le ciel nocturne rouge.

Mardi matin, les autorités ont déclaré que 65 patients de l’hôpital universitaire d’Alexandroupolis avaient été évacués par précaution sur un ferry dans le port.

Le ferry a été transformé en hôpital de fortune. Des patients âgés étaient allongés sur des matelas sur le sol de la cafétéria, des ambulanciers paramédicaux s’occupaient d’autres personnes sur des civières et une femme tenait un homme allongé sur un canapé, une perfusion intraveineuse attachée à sa main.

« Je travaille depuis 27 ans, je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré l’infirmier Nikos Gioktsidis. « Des brancards partout, des patients ici, des perfusions là-bas… c’était comme une guerre, comme si une bombe avait explosé. »

Le ferry a ensuite navigué vers le port voisin de Kavala, a indiqué la chaîne de télévision publique ERT.

A LIRE AUSSI | Plus de 26 000 personnes sommées de fuir alors que le feu de forêt fait rage à Tenerife

Pendant la nuit, alors que les flammes approchaient d’une autre clinique dans les locaux de la Fondation de l’église métropolitaine d’Alexandroupolis, le personnel a transporté un homme en fauteuil roulant vers une ambulance, tandis que d’autres ont été évacués sur des civières.

Le père Christodoulos Karathanasis, directeur de la Sainte Métropole d’Alexandroupolis, a déclaré que 200 patients des deux établissements avaient été évacués en un peu plus de quatre heures.

Le porte-parole des pompiers, Ioanis Artopios, a déclaré que le risque d’incendie restait élevé dans les prochains jours.

Cinquante-six pompiers sont arrivés en Grèce en provenance de Roumanie mardi et Athènes attendait une aide supplémentaire de la République tchèque, de la Croatie, de l’Allemagne et de la Suède avec 64 pompiers supplémentaires, 19 camions de pompiers, sept avions et un hélicoptère, ont indiqué les pompiers.