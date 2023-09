Regarder : Les parents et la belle-mère de Rishi Sunak visitent le temple d’Andhra Pradesh

Les parents du Premier ministre britannique Rishi Sunak, Yashvir et Usha Sunak, ont visité mercredi le temple Sri Raghavendra Swamy Mutt dans l’Andhra Pradesh. Le duo était accompagné de Sudha Murty, la belle-mère du Premier ministre britannique. Au temple, les Sunaks et Mme Murty ont offert des prières et les prêtres du temple les ont honorés de châles.

Sur Facebook, la page officielle du temple a partagé quelques photos du trio. « Aujourd’hui, les parents du Premier ministre britannique Sri Rishi Sunak, Sir Yashvir Sunak et Usha Sunak se sont rendus à Sri Kshetram Mantralayam. Ils étaient accompagnés du Smt. Sudha Narayana Murty d’INFOSYS, et ensemble ils ont eu le darshan de Sri Rayaru », la légende de le message lu.

Jetez un oeil aux photos ci-dessous:

« Au cours de leur visite, Sa Sainteté Sri Swamiji leur a accordé ses bénédictions avec du Vastram, du Phala Mantrakshate et un souvenir. De plus, Sa Sainteté Sri Swamiji a gracieusement confié le prasadam sacré de Sri Rayaru pour qu’il soit remis à Sri Rishi Sunak, le Premier ministre de Grande-Bretagne, pour ses parents », ajoute la légende.

Pendant ce temps, cela survient quelques jours après que Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty ont offert des prières au temple Akshardham à New Delhi. Pendant leur séjour dans le temple emblématique, le duo a exécuté une puja et a interagi avec les swamis. Les prêtres du temple ont également emmené le couple dans les locaux et leur ont donné un aperçu du Swaminarayan Akshardham, un complexe spirituel et culturel de 100 acres.

M. Sunak effectuait sa première visite officielle en Inde la semaine dernière pour le sommet du G20. Après avoir visité le temple, il s’est dit extrêmement fier de ses racines indiennes et de son lien avec le pays. Rishi Sunak a également déclaré qu’il était un « fier hindou » et que cela signifie qu’il sera toujours connecté au peuple indien.

Le dernier jour du sommet du G20, M. Sunak a remercié le Premier ministre Narendra Modi pour ce sommet historique. Il a également remercié les Indiens pour leur « accueil chaleureux » et a déclaré que l’Inde et le Royaume-Uni étaient « plus forts ensemble, plus forts unis ».