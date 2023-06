REGARDER | Les mines déracinées lors de la catastrophe du barrage en Ukraine pourraient constituer un danger pour les années à venir – Croix-Rouge

La Croix-Rouge a sonné l’alarme sur les menaces posées par les mines déracinées par la destruction du barrage de Kakhovka.

L’eau a balayé d’innombrables mines terrestres semées pendant la guerre de 15 mois sans que l’on sache où elles ont atterri.

Le barrage a été détruit dans les premières heures de mardi, inondant des maisons et mettant des vies en danger.

Les mines déracinées et dispersées par les eaux de crue déferlant en aval de la rupture du barrage de Kakhovka à travers des pans entiers du sud de l’Ukraine pourraient constituer un grave danger pour les civils pendant des décennies, a déclaré la Croix-Rouge.

Le vaste barrage de Kakhovka de l’ère soviétique, sous contrôle russe, a été percé aux premières heures de mardi, déchaînant les eaux de crue sur une partie de la zone de guerre et mettant en danger la vie et le bien-être de dizaines de milliers de personnes.

L’Ukraine a reproché à la Russie de l’avoir fait exploser. La Russie a déclaré que l’Ukraine avait saboté le barrage à la demande de l’Occident pour restreindre l’approvisionnement en eau de la Crimée et détourner l’attention d’une offensive défaillante. Certains responsables soutenus par la Russie ont déclaré que le barrage s’était peut-être effondré.

Les eaux ont également balayé d’innombrables mines terrestres semées pendant la guerre de 15 mois et personne ne sait maintenant où elles se trouvent : elles pourraient encore être dans les champs de mines ou pourraient être coincées dans la boue de la rivière ou dans des champs, des jardins et des routes à travers une vaste zone. .

Chef de l’unité Contamination des armes au Comité international de la Croix-Rouge, Erik Tollefsen a déclaré :

Dans le passé, nous savions où se trouvaient les dangers. Maintenant, nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c’est qu’ils sont quelque part en aval.

« C’est avec une certaine horreur que nous regardons les nouvelles qui sortent », a déclaré Tollefsen dans un clip audio, ajoutant que les mines de la Seconde Guerre mondiale découvertes sous l’eau au Danemark en 2015 étaient toujours actives.

La guerre en Ukraine, la plus importante d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a laissé une grande quantité de mines et de munitions non explosées dans des pans entiers du pays – un risque dont les militants ont mis en garde depuis que la Russie a envoyé des troupes en février de l’année dernière.

Outre les mines antipersonnel, les deux parties ont utilisé de grandes quantités d’obus d’artillerie et de mines antichars. Le nombre exact de mines en Ukraine n’est pas clair, a déclaré Tollefsen.

« Nous savons juste que les chiffres sont énormes », a déclaré Tollefsen.

Tollefsen a déclaré que le problème avec les mines n’était pas nécessairement le nombre nominal de mines mais où elles étaient posées – en particulier dans un pays fortement agricole comme l’Ukraine.

Il a déclaré que les zones en aval du barrage contenaient des champs de mines antipersonnel et antivéhicule posés par les parties au conflit.

Lors d’une visite mercredi dans la ville de Kherson, qui a été fortement touchée par la catastrophe, le vice-Premier ministre ukrainien Oleksandr Kubrakov a également mis en garde contre les dangers posés par les mines flottantes ainsi que contre la propagation de maladies et de produits chimiques dangereux dans les eaux de crue.