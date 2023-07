REGARDER | Les Israéliens envahissent les gares et bloquent les routes pour protester contre les réformes judiciaires

Des milliers de manifestants israéliens ont envahi les gares et bloqué les routes mardi.

Cela intervient dans la perspective d’un vote du Parlement sur le programme de réforme judiciaire du gouvernement qui, selon les opposants, « démantèlerait la démocratie ».

Des rassemblements hebdomadaires ont attiré des dizaines de milliers de manifestants visant à empêcher ce qui, selon eux, pourrait ouvrir la voie à un gouvernement plus autoritaire.

Des milliers de manifestants israéliens ont envahi les gares et bloqué les routes mardi à l’approche d’un vote parlementaire sur le programme de réforme judiciaire du gouvernement qui, selon les opposants, « démantèlerait la démocratie ».

Les propositions ont divisé la nation et déclenché l’un des plus grands mouvements de protestation de l’histoire d’Israël depuis leur dévoilement en janvier par le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Des rassemblements hebdomadaires ont attiré des dizaines de milliers de manifestants visant à empêcher ce qui, selon eux, pourrait ouvrir la voie à un gouvernement plus autoritaire.

Des foules se sont rassemblées tôt mardi dans la ville côtière de Tel Aviv, le centre commercial d’Israël, après que les organisateurs aient appelé à une « journée nationale de résistance » avant un vote prévu par les législateurs sur une clause clé plus tard ce mois-ci.

LIRE | Biden invite Netanyahu aux États-Unis : bureau du Premier ministre israélien

Des manifestants brandissant des drapeaux israéliens et scandant « démocratie, démocratie » ont marché sur des autoroutes et des ponts, et ont bloqué plusieurs routes ainsi qu’une entrée du quartier général de l’armée à Tel-Aviv, ont rapporté des correspondants de l’AFP.

Beaucoup, portant des chapeaux pour se protéger de la chaleur torride, scandaient des slogans sur des haut-parleurs et battaient des tambours.

Les opposants aux réformes du gouvernement sont également entrés dans le bâtiment de la bourse de la ville et y ont organisé un rassemblement.

Plus tard mardi, des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs gares de Tel Aviv et d’autres villes, dont Haïfa, Herzliya, Beer Sheva et Binyamina, scandant « Israël n’est pas une dictature ».

Des centaines de personnes ont réussi à vaincre la police déployée pour empêcher les manifestants de se rendre sur les quais.

Le manifestant Inbal Oraz a déclaré que le moment de la manifestation était « critique » avant la pause parlementaire pour les vacances d’été du 30 juillet.

« Ce mois est critique et cette semaine est critique, car dans moins d’une semaine, nous saurons si cette première loi de ce paquet va passer », a déclaré à l’AFP le consultant en technologie.

« Nous faisons de notre mieux pour nous battre et l’arrêter. »

Pouvoir illimité

Le manifestant Ron Sherf, 51 ans, a juré de continuer à défier le gouvernement.

« Le gouvernement veut un pouvoir illimité pour mettre en œuvre une politique qui n’est pas libérale, une politique de suprématie juive et un État religieux », a-t-il dit.

Des centaines de personnes ont également organisé un rassemblement près de la Cour suprême de Jérusalem mardi soir.

« Nous voulons maintenir la pression sur ce gouvernement. Nous n’abandonnerons pas jusqu’à ce qu’ils nous écoutent », a déclaré le manifestant Lior, qui n’a donné que son prénom.

La police a déclaré avoir arrêté au moins 45 manifestants pour atteinte à l’ordre public.

Des manifestants ont défilé avec des drapeaux nationaux lors d’une « journée de résistance » pour protester contre le projet de loi de refonte judiciaire du gouvernement israélien, près de la Cour suprême de Jérusalem le 18 juillet 2023. Ronaldo Schemidt/AFP

Le gouvernement a temporairement suspendu la refonte juridique qui divise en mars à la suite d’une grève générale.

Mais ces dernières semaines, il a lancé une nouvelle offensive politique pour faire passer le paquet au parlement.

Le Parlement doit voter une mesure visant à limiter la clause de « raisonnabilité », par laquelle le pouvoir judiciaire peut annuler les décisions du gouvernement.

Avant les manifestations de mardi, les organisateurs ont déclaré dans un communiqué que ce sont les « citoyens qui peuvent arrêter le train de la dictature ».

Les législateurs ont adopté la clause de « raisonnabilité » en première lecture la semaine dernière.

S’il est approuvé en deuxième et troisième lectures, il deviendra le premier élément majeur du train de réformes à devenir loi.

Parmi les autres mesures proposées, citons l’octroi aux politiciens d’une plus grande voix au chapitre dans la nomination des juges.

État démocratique

Le gouvernement, qui comprend les alliés juifs ultra-orthodoxes et d’extrême droite de Netanyahu, affirme que les changements sont nécessaires pour rééquilibrer les pouvoirs entre les élus et le pouvoir judiciaire.

Mardi, Netanyahu lors d’une cérémonie a déclaré que le gouvernement était « engagé à maintenir Israël… démocratique, libre et libéral, qui préserve la règle de la majorité parallèlement aux droits individuels ».

Et lors d’une réunion avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le président israélien Isaac Herzog a réitéré son engagement à « toujours chercher à trouver un consensus à l’amiable » sur la législation de réforme juridique.

Il a dit:

Je poursuis cela même en ces moments mêmes à travers mon peuple autant que possible, afin de trouver des solutions et de sortir correctement de cette crise.

Plus récemment, la «raisonnabilité» a été citée par la plus haute cour d’Israël pour forcer Netanyahu à destituer un membre du cabinet suite à une précédente condamnation pour évasion fiscale.

Les critiques accusent Netanyahu, qui est jugé pour des accusations de corruption qu’il nie, d’essayer d’utiliser les réformes pour annuler d’éventuels jugements contre lui.

Il rejette l’accusation.

Les réformes proposées ont également suscité des critiques internationales, notamment de la part de l’allié clé Washington.

Dans une récente interview à CNN, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il espérait que Netanyahu « continuerait à évoluer vers la modération », mais a reconnu que le cabinet israélien actuel était « l’un des plus extrémistes » qu’il ait vus.

Lors d’une conversation téléphonique lundi, Biden a invité Netanyahu à une visite aux États-Unis plus tard cette année, selon un communiqué du bureau du dirigeant israélien.