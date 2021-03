REGARDER: Les gens fuient vers des terres plus élevées, les bateaux se précipitent vers des eaux plus sûres après que la Nouvelle-Zélande a déclaré que l’évacuation du tsunami « annulait » l’alerte Covid

La Nouvelle-Zélande a émis des ordres d’évacuation à la suite de trois puissants tremblements de terre et d’une série de répliques, envoyant les résidents fuir en lieu sûr alors que les autorités affirment que l’urgence annule les restrictions du pays en matière de Covid-19.

Les résidents ont reçu pour instruction d’évacuer certaines zones côtières« immédiatement »à la suite d’une série de tremblements de terre de vendredi matin – trois d’entre eux enregistrant à plus de 7,0 de magnitude – avec l’Agence nationale de gestion des urgencesdéclarantla commande a priorité sur« Les exigences actuelles du niveau d’alerte Covid-19 »et avertissement d’un«Menace de tsunami terrestre et marin.»

#RUPTURE: Des sirènes ont été activées en Nouvelle-Zélande après qu’une évacuation a été ordonnée en raison d’un avertissement TSUNAMI émis après un séisme de magnitude 8,0. Rester avec @ 6ActualitésAU pour les derniers développements.

pic.twitter.com/28zmApoxPu – Leonardo Puglisi (@ Leo_Puglisi6) 4 mars 2021

Des sirènes ont été entendues alors que les gens s’enfuyaient vers la sécurité, tandis que des bateaux ont été vus courir à la fois vers et depuis le rivage, certains cherchant refuge dans des eaux plus calmes plus loin en mer.

Bateaux qui partent en mer depuis la baie des îles près de Russell, en Nouvelle-Zélande. 🌊⚠️ Russell fait actuellement l’objet d’un avertissement au tsunami d’une magnitude de 8,1 #tremblement de terre dans la région voisine des îles Kermadec. (Son activé 🔉) Vidéo envoyée par: Rita Baker#taunami #stormhour #Nouvelle-Zélande pic.twitter.com/juJU0b15Hi – Nash de Nashville (@NashWX) 4 mars 2021

La côte nord du pays a été placée sous une alerte aux tsunamis terrestres et marins, où les vagues devraient atteindre jusqu’à 3 mètres de haut et se frayer un chemin à l’intérieur des terres, tandis qu’une grande partie du reste de l’île fait face à un«Plage et marine»niveau de menace, selon une carte publiée par NEMA.

Résidents de Matatā dans la baie de l’Abondance à la baie de Tolaga fuyant vers des terres plus élevées https://t.co/8V8aEMZ2uZ pic.twitter.com/JHDJcZWZXQ – Trucs (@NZStuff) 4 mars 2021

Le météorologue américain Brian Lada a également noté que les bouées de surveillance autour du Pacifique étaient« mode tsunami« après avoir capté des courants océaniques inhabituels.