REGARDER: Les forces de sécurité iraniennes ciblent les jeunes manifestants avec une répression de plus en plus violente

Les forces de sécurité iraniennes ont commencé à utiliser des mesures plus drastiques pour réprimer les manifestations à travers le pays, ciblant même les enfants qui ont rejoint les manifestations contre le régime.

“Le soulèvement de mardi, à l’occasion du troisième anniversaire du soulèvement de 2019 en Iran, en particulier dans la capitale Téhéran … la mobilisation massive des forces répressives, les avertissements et les menaces des responsables du régime montrent clairement qu’aucune répression ne peut endiguer la marée de révolution en Iran », a déclaré Ali Safavi, membre de la commission des affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne basé à Paris, à Fox News Digital.

“Le pouvoir des protestations est bien supérieur à celui des forces de répression”, a-t-il poursuivi. “Mardi, les manifestations à Téhéran ont atteint un nouveau niveau d’intensité.”

Les protestations se sont propagées à travers l’Iran après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, atteignant finalement plus de 140 villes et villages dans le plus grand recul contre le régime depuis les tristement célèbres soulèvements de 2019.

Les manifestations de 2019 ont commencé suite à une hausse importante des prix du carburant. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques et des demandes de changement de direction s’est terminé par un massacre alors que le régime a fini par coûter la vie à environ 1 500 citoyens.

Les manifestations actuelles se poursuivent maintenant depuis deux mois, avec peu de signes de ralentissement alors que le régime intensifie ses représailles. Un tribunal révolutionnaire a prononcé cette semaine la première condamnation à mort d’un manifestant pour “inimitié contre Dieu” après avoir incendié des bâtiments gouvernementaux.

De plus, les forces de sécurité iraniennes ont commencé à cibler les adolescents et les enfants lors des manifestations, selon le New York Times. Des agents auraient incarcéré un jeune de 14 ans aux côtés de prisonniers adultes et battu une fille de 13 ans alors qu’elle était en civil.

Les responsables ont déclaré que l’âge moyen des manifestants est de 15 ans, selon le Times. Certains sont même morts dans le cadre de la répression aveugle du régime. Le régime traite les jeunes manifestants de la même manière qu’il traite les adultes.

Cependant, Safavi insiste sur le fait que l’esprit de rébellion reste fort au sein du peuple, qui continue d’exiger un changement de leadership

“Avec leurs chants ‘Nous répondrons au feu par le feu’ et ‘Nous nous battrons, nous mourrons, nous reprendrons l’Iran’, le peuple iranien de toutes les générations, de tous les secteurs sociaux et de toutes les nationalités a montré sa détermination à renverser la dictature religieuse au pouvoir et établir une république libre, démocratique et laïque », a déclaré Safavi.

Au moins 326 manifestants sont morts dans de violentes répressions des forces de sécurité, selon l’ONG iranienne des droits de l’homme, et quelque 14 000 ont été arrêtés, selon les Nations unies. L’agence de presse des militants des droits de l’homme a estimé le total à 341, avec environ 15 800 autres détenus.