REGARDER: Les fans suédois REPRENDENT Saint-Pétersbourg avant le choc de l’Euro 2020 avec la Slovaquie

Les Suédois affrontent leurs rivaux du Groupe E, la Slovaquie, sachant que rien de moins qu’une victoire laissera leurs chances d’atteindre les huitièmes de finale à un fil.

L’équipe de Janne Andersson a obtenu un match nul 0-0 contre l’Espagne lors de son match d’ouverture à Séville malgré une attaque en passant.

La Slovaquie a quant à elle remporté une victoire surprise 2-1 contre la Pologne à Saint-Pétersbourg et cherchera plus de magie au même endroit contre les Suédois.

Avant le coup d’envoi du match, c’était une mer de jaune alors que les fans suédois étaient largement plus nombreux que leurs rivaux alors qu’ils se rassemblaient dans les bars autour du stade sur l’île Krestovsky.

Avec environ une heure avant le coup d’envoi, une masse de chemises jaunes se sont rassemblées près d’une fontaine au centre d’une allée bordée d’arbres menant à l’arène, puis se sont dirigées vers la salle de 67 000 places à l’unisson.

Marcher avec un mur jaune de #Swe fans pour leur match contre #Svk à Saint-Pétersbourg #Euro2020pic.twitter.com/V80zH7U3r5 – Liam Tyler (@tyler_lj) 18 juin 2021

Les Suédois sont en force à Saint-Pétersbourg – y compris cette paire de beautés aux cheveux blonds #Swe#Euro2020pic.twitter.com/nIu4hpZnIO – Liam Tyler (@tyler_lj) 18 juin 2021

Les chants des Suédois ont rendu hommage au manager Andersson ainsi qu’à l’attaquant Alexander Isak – le joueur de 21 ans considéré par beaucoup comme une star potentielle du tournoi.

La Suède participe à sa sixième édition consécutive de l’Euro mais n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes depuis qu’elle a atteint les quarts de finale en 2004.

Pour la Slovaquie, l’Euro 2020 est une deuxième apparition au tournoi après avoir atteint les 16 derniers en France il y a cinq ans.

La première victoire de la Slovaquie à Saint-Pétersbourg lundi est venue d’un but contre son camp du gardien polonais Wojciech Szczesny et d’un but de Milan Skriniar en seconde période.

Après le match de vendredi, les Suédois clôturent leur campagne du Groupe E contre la Pologne à Saint-Pétersbourg lundi, tandis que la Slovaquie se rendra à Séville pour rencontrer l’Espagne.