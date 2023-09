REGARDER: Les fans deviennent fous du t-shirt de John Cena au WWE Superstar Spectacle à Hyderabad

Le stade couvert GMC Balayogi à Hyderabad a vu passer de nombreux fans de la WWE, tous impatients de voir John Cena en action au Superstar Spectacle le 8 septembre. Cena a été une figure de proue de l’industrie de la lutte au cours des deux dernières décennies. Cependant, il n’a jamais eu la chance de participer à un événement sur le sol indien. Le Superstar Spectacle a finalement offert l’opportunité au 16 fois champion du monde. Après être apparu sur le ring, Cena a immédiatement enlevé son T-shirt et l’a jeté dans la foule. Cela a conduit à une guerre entre les fans, qui cherchaient tous désespérément à mettre la main sur le T-shirt de Cena. Des aperçus de la bagarre ont été partagés sur Instagram et la vidéo est devenue virale en un rien de temps.

La légende de la publication Instagram disait : « Andar se zyada combat intéressant contre bahar ho rahi hai. (L’action à l’extérieur de la barricade était plus intéressante que ce qui se passait à l’intérieur du ring). » Les scènes soulignent incontestablement l’engouement pour Cena parmi les fans de catch indiens.

La vidéo a pu susciter les réactions de nombreux utilisateurs. L’un d’eux ne semblait pas trop surpris de ce qui se passait dans la vidéo. « Bienvenue en Inde », a-t-il écrit, suivi d’un emoji riant.

Un autre fan ne savait pas si le maillot avait été lancé à la foule par John Cena. Il a demandé : « Mais qui a jeté le t-shirt ?

Un individu a sarcastiquement qualifié la bagarre de match à handicap de la WWE, commentant : « C’est un match à handicap ?

Le leader de la Cenation était également très enthousiasmé par son premier voyage dans le pays. Avant son segment au Superstar Spectacle, John Cena a déclaré : « Merci de m’avoir permis d’être ici ce soir. Vous savez, parfois nous ressentons quelque chose à l’intérieur qui nous saisit émotionnellement. J’imagine ce moment ici depuis 20 ans. Je voulais terminer ce soir en disant que ce moment était bien plus grand que ce que j’aurais jamais pu imaginer », cité par Sportskeeda.

Cena a fait un retour inattendu à la WWE il y a deux semaines dans un épisode de Friday Night SmackDown, surprenant le monde de la lutte. Il était absent du circuit depuis des mois mais se préparait à un retour en force. Lors du Superstar Spectacle 2023, Cena a fait équipe avec Seth Rollins pour affronter l’Imperium lors de l’événement principal. Après quelques actions passionnantes, Cena et Rollins ont lancé respectivement l’Attitude Adjustment et le Curb Stomp. Les deux lutteurs ont ensuite réussi à verrouiller l’Imperium ensemble, ce qui a aidé le duo à remporter une victoire éclatante. Le Superstar Spectacle 2023 a également marqué le retour d’un événement de lutte en direct en Inde après une interruption de six ans.