Les hôtes ont gagné 2-0 dans la nuit à Belfast pour remporter une victoire globale de 4-1 lors de leurs séries éliminatoires, scellant une place lors de la finale du tournoi en Angleterre.

Le deuxième but de l’Irlande du Nord est entré dans le temps additionnel avec l’Ukraine déjà à 10 joueurs après un carton rouge direct pour Natiya Pantsulaya.

Alors que Sarah Caldwell a couru au but à la 87e minute, Pantsulaya a renoncé à toute tentative d’atteindre le ballon en premier, déviant à la place sauvagement de sa trajectoire pour faire irruption dans sa rivale alors que les deux étaient envoyés au sol.

Pantsulaya savait ce qui allait se passer alors qu’elle commençait à sortir du terrain avant que l’arbitre n’ait même brandi un carton rouge, dans un incident qui est rapidement devenu viral.

«Le match Irlande du Nord contre Ukraine contenait l’une des fautes les plus cyniques que j’aie jamais vues. C’est presque une œuvre d’art de la performance », a écrit Scott Pack, utilisateur de Twitter, partageant le clip.

« C’est beau / horrible, » a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a ajouté: « Elle était plus près du ballon que le joueur au départ – de la folie! »

« Si elle venait de courir vers le ballon, elle aurait pu le dégager, » plaisanta un autre observateur incrédule.

Un fan a écrit: «Je l’ai maintenant regardé 8 millions de fois et c’est devenu plus ridicule à chaque montre. Le «défenseur» / agresseur a pratiquement le ballon. Elle doit en fait faire tout son possible pour commettre une faute sur le joueur NI. C’est fou. »

«Pour le contexte, l’Ukraine était sur le point de perdre un barrage pour l’Euro et je me demande si elle voulait juste évacuer sa frustration. Le gardien a l’air furieux. » Pack a répondu de manière spéculative.

L’Irlande du Nord a remporté une place en finale en Angleterre grâce à une frappe à la 56e minute de Marissa Callaghan et à une finition de la remplaçante décédée Nadene Caldwell.

Ailleurs, les femmes russes ont réservé leur place parmi les 16 équipes à l’Euro 2022 avec un match nul 0-0 contre le Portugal à Moscou, qui les a venues passer 1-0 au total.