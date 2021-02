Roberto Schmidt / AFP via Getty Images

La vidéo faisait la chronique de la violence stupéfiante de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Les responsables de la maison ont ouvert mardi le deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump avec une vidéo troublante: une combinaison de reportages et de clips sur les réseaux sociaux, elle a mis en évidence la violence qui a eu lieu le 6 janvier et a souligné le rôle de Trump pour l’attiser.

Les images, qui faisaient la chronique des remarques de Trump lors du rassemblement «Stop the Steal» et de la prise d’assaut du Capitole américain, présentaient un calendrier clair liant son discours à l’insurrection qui s’est produite. Dans la vidéo, après que Trump ait exhorté des milliers de ses partisans à marcher vers le Capitole, une puissante série de clips montre comment les gens ont pris d’assaut le bâtiment, submergé la police du Capitole et sont entrés par effraction.

La vidéo, que vous pouvez regarder en entier ci-dessous, trace une ligne directe des mensonges de fraude électorale de Trump – et de ses commentaires – à la violence qui s’est produite.

L’utilisation de la vidéo et d’autres médias fait partie de la stratégie plus large des responsables de la mise en accusation de la Chambre pour décrire la gravité de l’attaque du 6 janvier et présenter des arguments plus émotifs en faveur de la destitution. Les directeurs de maison, après tout, ont tiré la leçon du premier procès de destitution, qui comportait des arguments plus longs que certains législateurs ont jugés répétitifs et ennuyeux. Cette fois-ci, ils ont l’intention d’utiliser beaucoup de multimédia pour recréer les événements du 6 janvier et garder les sénateurs engagés dans leur présentation.

«Plus vous documentez tous les événements tragiques qui ont précédé ce jour-là, la mauvaise conduite du président ce jour-là et la réaction du président alors que des gens étaient attaqués ce jour-là, plus il est de plus en plus difficile pour un sénateur de se cacher derrière ces faux constitutionnels. feuilles de figuier », a récemment déclaré le représentant Adam Schiff (D-CA), qui conseille officieusement l’équipe de la Maison, au New York Times.

La vidéo, qui a duré environ 10 minutes, a capturé la panique des législateurs piégés dans la chambre de la Chambre, la brutalité des émeutiers poussant la police et le rôle explicite que Trump a joué pour alimenter de telles actions. De façon dévastatrice, elle a forcé les législateurs à revivre les événements du 6 janvier, au cours desquels cinq personnes sont mortes et 140 policiers du Capitole ont été blessés.

«Nous écoutons Trump – votre patron», ont déclaré les gens qui ont pris d’assaut le Capitole à l’époque dans un clip inclus dans la vidéo.

Les responsables de la maison ont l’intention de démontrer à quel point Trump a alimenté la violence qui a blessé tant de gens, mis en danger les législateurs et menacé d’un processus démocratique fondamental, alors qu’ils soutiennent que le Sénat devrait le condamner pour incitation à l’insurrection.

« Le président a été destitué par la Chambre des représentants pour avoir fait cela », a souligné le responsable de la mise en accusation de la Chambre, Jamie Raskin, après la diffusion de la vidéo. «Si ce n’est pas une infraction impénétrable, alors il n’y a rien de tel.»