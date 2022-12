REGARDER: Les censeurs chinois ont lutté contre la vague de vidéos de protestation; les manifestants découvrent des échappatoires “sophistiquées”

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent non seulement la colère des résidents chinois envers leur gouvernement à propos des politiques strictes de COVID-19, mais aussi un rare manque de contrôle de Pékin sur les médias qui expose les faiblesses du pays.

“Cela a été une semaine très intéressante pour les observateurs de la Chine”, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et expert de la Chine, à Fox News Digital. “Ce que nous avons vu en Chine la semaine dernière ressemble beaucoup à un jeu du chat et de la souris entre les internautes chinois et les censeurs chinois.”

Les citoyens chinois se sont révélés dans le rejet le plus audacieux du Parti communiste chinois (PCC) et de ses politiques en raison d’années de “zéro COVID”, un système que Pékin a utilisé pour contenir le coronavirus partout où il est apparu.

Les autorités ont imposé des jours de verrouillage et de tests généralisés lorsque seuls quelques cas de COVID-19 sont apparus dans n’importe quelle ville et ont déplacé les résidents vers des installations de quarantaine s’ils étaient positifs pour le virus – même des cas asymptomatiques.

LES PROTESTATIONS EN CHINE SONT BEAUCOUP PLUS QUE DES VERROUILLAGES COVID

Les protocoles ont peut-être même joué un rôle dans la mort tragique de 10 personnes qui ont été piégées dans leur immeuble alors qu’il brûlait. La vidéo montrait des résidents suspendus à leurs fenêtres et à des rebords pour tenter de s’échapper.

Le bâtiment était resté sous verrouillage partiel pendant près de deux mois, incitant beaucoup à blâmer « zéro COVID » pour la tragédie et déclenchant le plus grand recul contre le PCC depuis des années alors que des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des citoyens se heurtant à la police lors de manifestations dans le des rues.

AVERTISSEMENT : CONTENU GRAPHIQUE

Le flot de vidéos s’est avéré difficile à contrôler pour les censeurs chinois, de nombreuses vidéos apparaissant sur Twitter et d’autres plateformes occidentales. La tâche s’est avérée si difficile que la Chine aurait spammé Twitter avec des messages sur la pornographie et les escortes pour empêcher les utilisateurs de trouver des vidéos de protestation lorsqu’ils recherchaient des villes par leur nom.

LA CHINE ASSOUPLIT LA POLITIQUE « ZÉRO-COVID » UNE « AFFICHAGE RARE DE FAIBLESSE » DE XI JINPING, DIT UN MANIFESTANT DE LA PLACE TIANANMEN

“Les censeurs chinois ont été submergés par un barrage de contenus dits” illégaux “à plusieurs reprises au cours de l’année dernière, par exemple, après des manifestations bancaires isolées dans plusieurs provinces chinoises”, a expliqué Singleton. “Il y a également eu une vague de fond d’activité en ligne intense dans des endroits comme Shanghai après que les fermetures draconiennes ont commencé à faire des ravages sur la population.”

“Dans ces cas et dans d’autres, les censeurs se sont révélés incapables, du moins au début, de bloquer une grande partie de ce contenu – il y en avait tout simplement trop”, a-t-il ajouté.

Singleton a également noté que les citoyens chinois ont développé une plus grande alphabétisation en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) – un programme qui cache l’emplacement d’un utilisateur aux services Internet – et des méthodes similaires pour échapper au “Grand Pare-feu” de Chine.

“Les VPN leur permettent de publier des messages, des vidéos et d’autres supports sur des plateformes occidentales, comme Twitter et même Instagram”, a-t-il déclaré. “Dans certains cas, les citoyens prennent des captures d’écran des messages qu’ils voient en ligne avant qu’ils ne soient supprimés par les censeurs, puis les partagent entre eux ou les publient sur des plateformes occidentales.”

LA CHINE DÉPLOIE LA POLICE ANTI-ÉMEUTE DANS DES COMBINAISONS HAZMAT POUR RÉPRIMER LES MANIFESTATIONS COVID

Dans chaque cas, le problème – et la tentative de la Chine de le combattre – se résumait à un problème de volume, ce qui montre à quel point les protestations se sont étendues et en si peu de temps. Jacqueline Deal, co-fondatrice de l’American Academy for Strategic Education (AASE), a déclaré à Fox News Digital que le gouvernement chinois avait peut-être été “choqué” par l’ampleur des manifestations, qui ont retardé sa réponse aux vidéos et autres contenu.

“Je pense que tout le monde a été surpris par le fait qu’en très peu de temps, il y a eu des manifestations dans un si grand nombre de villes et sur un si grand nombre d’enfants”, a déclaré Deal. “Donc, je pense qu’il est difficile de voir où tout cela pourrait mener.”

Un ancien censeur chinois a déclaré au New York Times que Pékin aurait besoin d’embaucher plus de censeurs et de développer des algorithmes plus sophistiqués pour couper le flot de vidéos atteignant l’Occident. Deal a noté que l’algorithme nécessiterait également du temps pour se développer et apprendre ce qu’il faut reconnaître et quelles mesures prendre contre le contenu offensant, ce qui présente également une opportunité pour les manifestants à court terme.

Mais les services de renseignement américains suggèrent qu’il est peu probable que les manifestations se propagent dans l’ensemble du pays : une communication du gouvernement américain obtenue par Politico décrit les manifestations comme désorganisées et sans chef, indiquant qu’elles s’éteindraient très probablement.

BIDEN MUTE ALORS QUE LES PROTESTATIONS EXIGENT LA LIBERTÉ DANS LE MONDE

Deal a fait valoir qu’il est difficile de voir comment les choses vont se passer, ce qui rend d’autant plus important que les États-Unis déterminent s’ils le feront et comment ils peuvent soutenir les manifestations.

“La question pour l’administration est et pour les membres du Congrès est : quel genre d’expressions de solidarité veulent-ils faire ?” L’affaire s’est poursuivie. “Pour les entreprises technologiques et les personnes ayant une expertise technique : quel type de contribution souhaitent-elles apporter ?”

Les manifestants se sont assurés de tirer pleinement parti de leurs opportunités en développant des tactiques plus nuancées, telles que les manifestations “papier blanc”, qui impliquent que l’utilisateur publie une photo d’une page vierge et marque le message avec des mots-clés qui échapperaient autrement aux censeurs. comme “bien”, “oui” et “correct”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La protestation, utilisant des termes positifs de manière ironique, leur permet d’afficher le sentiment que les citoyens sont “sans voix mais aussi puissants”, selon le New York Times.