REGARDER | Les autorités publient des images de l’agresseur frappant le mari de Pelosi

Paul Pelosi a été attaqué par un intrus le 28 octobre.

L’agresseur, David DePape, a brisé une vitre pour entrer dans la maison de Pelosi à San Francisco.

DePape cherchait l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Les autorités de San Francisco ont publié vendredi des images vidéo du mari de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, frappé par le marteau d’un intrus alors que la police se précipitait dans leur maison pour arrêter l’attaque.

Les images de la caméra du corps de la police des violences du 28 octobre ont été diffusées parallèlement à une vidéo de surveillance montrant l’agresseur présumé, David DePape, 42 ans, brisant une vitre pour entrer dans la maison du couple à San Francisco, ainsi qu’un appel au 911 d’un Paul en détresse. Pelosi, qui parlait au répartiteur avec DePape apparemment à côté de lui.

Dans les images de la caméra corporelle, deux policiers frappent à la porte du domicile des Pelosis. Lorsque la porte s’ouvre, Pelosi et DePape peuvent tous deux être vus tenant un gros marteau.

DePape dit aux policiers que «tout va bien», à ce moment-là, les policiers lui ordonnent de laisser tomber le marteau.

DePape semble alors arracher complètement le marteau de Pelosi, qui porte des vêtements de nuit, avant de le frapper d’un puissant coup en pronation. Les deux officiers chargent ensuite à l’intérieur – l’un d’eux criant un juron – s’attaquant à DePape, puis appelant des renforts et des médecins.

Pelosi, immobile, peut être vu partiellement sous le corps de DePape, alors qu’il est retenu par les officiers.

L’attaque de l’agresseur qui cherchait le président de la Chambre des représentants a choqué Washington et ravivé les inquiétudes quant à une rupture de la civilité et une montée de la violence politique.

Il a également mis en évidence les limites de la police du Capitole des États-Unis (USCP), chargée de protéger le Congrès et les représentants qui y siègent.

De nombreux officiers de l’USCP ont été blessés lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, dont quatre se sont suicidés dans la foulée. Les émeutiers ont franchi les barrières de sécurité, certains indiquant clairement qu’ils cherchaient Nancy Pelosi au Capitole. Un émeutier a été vu allongé à son bureau.

“CULPABILITÉ DU SURVIVANT”

Dans une interview du 17 novembre avec des journalistes après avoir annoncé qu’elle ne chercherait pas à être réélue à un poste de direction démocrate, Pelosi a décrit la gravité des blessures de son mari et “l’effet traumatisant” de l’intrusion.

« S’il était tombé ou avait glissé sur la glace dans un accident et s’était cogné la tête, ce serait horrible. effet traumatisant sur lui, cela s’est produit dans notre maison, dans notre maison, une scène de crime”, a déclaré Pelosi.

Après l’attaque, Pelosi a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour ses blessures, notamment une fracture du crâne. Il est sorti de l’hôpital quelques jours plus tard mais connaît un long processus de rétablissement.

Alors que de nombreux politiciens ont fermement condamné l’attaque de San Francisco, plusieurs républicains ont fait la lumière sur l’incident, qui a également engendré un certain nombre de théories du complot en ligne infondées.

Lors de l’appel au 911, Paul Pelosi semble communiquer sa détresse de manière oblique afin de ne pas provoquer DePape, mais devient de plus en plus direct au cours de la conversation d’environ trois minutes.

À un moment donné, il a demandé si quelqu’un de la police du Capitole des États-Unis était là, disant qu’ils étaient généralement à l’extérieur de la maison pour protéger sa femme.

Après avoir dit: “J’ai un problème, mais il (DePape) pense que tout va bien”, le répartiteur dit qu’il devrait rappeler si le besoin s’en fait sentir.

À ce moment-là, Pelosi répond: “Non, non, non, ce monsieur vient d’entrer dans la maison et il veut attendre que ma femme rentre à la maison.”

Il dit au répartiteur qu’il ne connaît pas DePape, bien que DePape s’identifie comme un “ami”.

Vers la fin de l’appel, Pelosi dit: “Il veut que je décroche le téléphone. D’accord?”

DePape a été inculpé d’accusations fédérales de tentative d’enlèvement et d’agression, ainsi que d’accusations d’État de tentative de meurtre, d’agression avec une arme mortelle, de cambriolage, de maltraitance des personnes âgées, de faux emprisonnement et de menace à un agent public.

Il a plaidé non coupable des accusations portées contre l’État. Le bureau du défenseur public de San Francisco a refusé de commenter vendredi, tout comme le département de police de San Francisco.

L’USCP n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.