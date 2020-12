Le mont Etna en Sicile a éclaté dimanche soir, produisant des fontaines de lave enflammées tout en lançant des débris enflammés à des centaines de mètres dans les airs, alors qu’un épais panache de cendres et de fumée recouvrait la zone environnante.

Le volcan de 3329 mètres (10922 pieds), le plus grand d’Europe et considéré comme le deuxième plus actif au monde après le mont Kilauea à Hawaï, a éclaté à 21h20 heure locale dimanche à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 2,7. Le séisme a été parmi les 17 enregistrés dans la région au cours des dernières 24 heures.

L’intensité initiale de l’explosion est passée de moyenne à élevée, car des torrents de lave ont parfois projeté 100 m dans le ciel, tandis que des panaches de cendres atteignaient cinq kilomètres dans le ciel méditerranéen.

Quelques instants du deuxième court épisode de l’activité strombolienne culminant dans la fontaine de lave à #Etnadu cratère sud-est dans la nuit du 13 au 14 décembre 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT – Boris Behncke (@etnaboris) 14 décembre 2020

L’Etna mesure environ 2,5 fois la hauteur du tristement célèbre mont Vésuve près de Naples, il n’est donc pas surprenant que l’explosion initiale ait été entendue dans toute la région de la Calabre sur le continent italien.

Episodio eruttivo al Cratere di Sud-Est dell ‘#Etna, la sera del 13 dicembre 2020, con fontane e colate di lave verso sud e sud-ovest.https: //t.co/yRInUNJdBQhttps: //t.co/TEanOLP0vz pic.twitter.com/84zWzZouwd – INGVvulcani (@INGVvulcani) 14 décembre 2020

https://www.facebook.com/ingvvulcani/posts/3438118496236685

Le volcan se trouve au sommet d’une couture entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne qui le rend particulièrement actif. Dix personnes ont été blessées lors d’une puissante éruption le 16 mars 2017.

Le volcan a le don d’interrompre la période de Noël, avec une éruption de 2018 couvrant les villes et villages des environs, forçant l’aéroport local de Catane à fermer.

