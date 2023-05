REGARDER | L’émission glitchy DeSantis d’Elon Musk met en lumière les doutes sur le pivot de droite aux États-Unis

Quelques centaines de milliers de personnes seulement ont écouté le livestream audio uniquement avec Ron DeSantis.

L’événement a été vexé par des accidents et des retards pendant près d’une demi-heure.

Musk a vanté les événements comme son effort pour transformer Twitter en ce qu’il décrit comme une place publique numérique.

Des pépins entachant le lancement sur Twitter de la campagne présidentielle de Ron DeSantis mercredi ont mis de nouvelles entailles dans les espoirs d’Elon Musk de transformer le réseau en un challenger de Fox News, alimentant les doutes sur le pivot de droite du milliardaire.

Quelques centaines de milliers de personnes seulement ont écouté le flux en direct audio uniquement avec DeSantis, mais même avec ce public relativement restreint pour une assemblée virtuelle en ligne – des jeux vidéo tels que Fortnite accueillent régulièrement des millions de spectateurs – il a été contrarié par des plantages et des retards pendant près de une demi-heure.

Le résultat a été un tsunami de mèmes et de commentaires se moquant de « l’échec du lancement » du gouverneur de droite de Floride et soulevant de nouvelles questions quant à savoir si les coupes drastiques du milliardaire Musk sur Twitter ont nui à la plate-forme.

En plus de se moquer des effondrements techniques, de nombreux utilisateurs ont également critiqué l’échec des hôtes du livestream à défier DeSantis sur ses déclarations, qui suivaient en grande partie ses points de discussion culturels « anti-réveil » profondément conservateurs.

« Catastrophe. Il a tué l’oiseau », a lu un tweet du compte de @Jason_Kint faisant apparemment référence au logo d’oiseau de Musk et Twitter.

Le choix de DeSantis pour son annonce fait suite à la nouvelle selon laquelle la star de Fox News, Tucker Carlson, déplacera son émission sur Twitter. Le Daily Wire, un média conservateur, a également déclaré que Twitter hébergerait sa vidéo et ses podcasts.

Musk a vanté les événements comme ses efforts pour transformer Twitter en ce qu’il décrit comme une place publique numérique et aider à transformer son rachat en montagnes russes du géant des médias sociaux l’année dernière en une proposition lucrative.

Il a même mis fin au lancement de DeSantis en encourageant avec optimisme d’autres candidats à la présidence à participer à des événements similaires.

Le défi de Musk est de trouver « des utilisateurs de renom qui viendront créer du contenu sur Twitter » qui inciteront les utilisateurs à passer du temps sur la plateforme, a déclaré Andrew Selepak, professeur adjoint de médias à l’Université de Floride.

Le problème est que Musk se limite de plus en plus à la droite, ce qui peut effrayer une partie des annonceurs prêts à payer pour s’afficher sur Twitter.

« Si cela devenait une plate-forme tout à fait à droite, alors oui, vous perdriez de l’audience, vous perdriez de la publicité », a déclaré Selepak.

‘Je m’en fiche!’

Musk est animé par deux forces contradictoires. D’une part, il aimerait voir Twitter lui reconquérir son investissement de 44 milliards de dollars et pour cela, il devra garder les annonceurs à bord.

D’un autre côté, Musk veut rester Musk.

Les principaux annonceurs ont fui en masse après sa prise de contrôle, peu impressionnés par le comportement mercuriel du magnat et le licenciement de milliers de personnes, dont beaucoup ont éliminé le mauvais contenu de Twitter.

Au départ, Musk a décidé de s’en passer, en branchant un service d’abonnement amplifié qui compenserait la perte de revenus.

Il a également salué le retour des comptes interdits et chassé l’establishment médiatique en qualifiant les groupes de presse de premier plan de médias affiliés à l’État ou en supprimant l’authentification des comptes des journalistes et des célébrités.

Mais avec ses efforts pour se constituer une base d’abonnés, Musk a tacitement admis sa défaite en débaucheant Linda Yaccarino au poste de PDG.

Yaccarino est un directeur publicitaire respecté qui a noué des relations étroites avec les plus grandes marques mondiales en tant que directeur publicitaire de NBCUniversal, le groupe de médias.

Musk insiste sur le maintien de ses inclinations en roue libre qui peuvent inclure des théories du complot et des tropes d’extrême droite.

Lorsqu’on lui a demandé dans une récente interview s’il pensait aux conséquences commerciales de son comportement incontrôlé en ligne, un Musk clairement provoqué a répondu : « Je m’en fiche ! »

« Tout est réalisable »

Les détracteurs de Musk pensent que le refus de rester au-dessus de la mêlée lui privera de la confiance des annonceurs de premier ordre.

« Les personnes que Musk embarque font partie des forces sectaires les plus dérangeantes de la droite », a déclaré Matt Gertz, chercheur principal au groupe de gauche Media Matters.

« L’embauche de Yaccarino et celle-ci sont contradictoires – ce sont des mouvements que vous faites si vous voulez cultiver une base d’abonnés d’extrême droite, pas si vous voulez gagner de l’argent avec la publicité », a déclaré Gertz.

D’autres, cependant, soulignent que les conservateurs ont réussi à trouver un moyen de gagner beaucoup d’argent grâce aux médias.

« Les profits ont toujours été la priorité… (et Musk) exploite un modèle qui a réussi à la radio parlée et à Fox News », a déclaré Kathryn C. Brownell, professeure adjointe d’histoire à l’Université Purdue.

De plus, la domination de Fox News sur les informations télévisées américaines est actuellement dans une mauvaise passe.

Si cela ne fonctionne pas, Musk devra très probablement débourser plus d’argent pour soutenir Twitter.

« Si (Musk) veut verser 40 milliards de dollars supplémentaires dans la création de Twitter News, c’est la seule façon dont cela pourrait vraiment fonctionner », a déclaré Roy Gutterman, professeur à l’Université de Syracuse et directeur du Tully Center for Free Speech.

« Pour avoir ne serait-ce qu’un quasi-organe de presse, vous aurez toujours besoin d’une infrastructure assez coûteuse », a-t-il ajouté.