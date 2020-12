Le vice-président Mike Pence a reçu le vaccin Covid-19 en direct, saluant le tir récemment approuvé de Pfizer comme le succès de la collaboration de l’administration Trump avec des entreprises privées dans « Operation Warp Speed ​​ ».

«Je n’ai rien ressenti. Bien joué, » Pence a déclaré que lui, sa femme, Karen Pence, et le chirurgien général Jerome Adams ont été vaccinés lors de l’événement télévisé de la Maison Blanche.

Voici Karen Pence et Mike Pence qui se font vacciner contre le coronavirus pic.twitter.com/kzDB9mWgY4 – Aaron Rupar (@atrupar) 18 décembre 2020

Peu de temps après, Pence, qui préside le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a prononcé un bref discours, tentant de rassurer le public américain divisé, louant la sécurité du vaccin et saluant son approbation comme un succès majeur dans la lutte contre la pandémie.

« Karen et moi voulions aller de l’avant et prendre ce vaccin pour assurer au peuple américain que, même si nous réduisons les formalités administratives, nous ne réduisons pas les règles, » dit le VP.

Pence a également remercié les National Institutes of Health, la Food and Drug Administration et le président Donald Trump pour le déploiement rapide du médicament.

Il a dit que les Américains «Peut être sûr que nous avons un, et peut-être en quelques heures, deux vaccins sûrs et efficaces contre les coronavirus pour vous et votre famille» dans une référence au vaccin Moderna, qui devrait être approuvé prochainement, selon le président Donald Trump.

Pence: "Karen et moi étions plus qu’heureux d’avancer avant la fin de cette semaine, de prendre le vaccin sûr et efficace contre le coronavirus … renforcer la confiance dans le vaccin est ce qui nous amène ici ce matin." pic.twitter.com/4kRidO60Gd – Aaron Rupar (@atrupar) 18 décembre 2020

Plus tôt cette semaine, Pence a déclaré qu’il prendrait le vaccin pour «Renforcer la confiance du public» dans l’inoculation.

Le président, cependant, tweeté plus tôt cette semaine qu’il était « Il n’est pas prévu de se faire vacciner, mais il a hâte de le faire au moment opportun. »

