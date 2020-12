Des images récemment publiées montrent les derniers moments dramatiques de l’observatoire d’Arecibo – le deuxième plus grand radiotélescope sur Terre – qui s’est effondré plus tôt cette semaine, dans une autre perte majeure pour l’humanité en 2020.

Mardi matin à 7 h 54, heure locale, la plate-forme de 900 tonnes de l’Observatoire d’Arecibo, qui a envoyé et détecté des ondes radio vers et depuis l’espace, a chuté de 140 mètres et s’est écrasée dans le mètre de large) ci-dessous.

Ses câbles de support auxiliaires s’étaient cassés en août et novembre, avant la dernière panne structurelle catastrophique mardi, lorsque les câbles reliant la plate-forme suspendue ont également cédé, abaissant les sommets des tours de support à proximité.

Jonathan Friedman, membre du personnel de l’observatoire, a déclaré que l’effondrement ressemblait à un tremblement de terre ou à une avalanche. Des images de la scène, capturées par l’une des tours de contrôle, semblent étayer son évaluation.

«Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un échec très violent et imprévisible», Bevin Ashley Zauderer, responsable du programme de la National Science Foundation (NSF) pour l’Observatoire d’Arecibo, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing jeudi.

Les ingénieurs impliqués dans les plans de déconstruction menaient une évaluation des risques à distance et inspectaient les câbles de support à l’aide d’un drone, au moment de l’effondrement.

Personne n’avait été autorisé à s’approcher de la structure depuis la mi-novembre en raison du calendrier inconnu de la catastrophe imminente. Il n’y a pas eu de blessé lors de l’effondrement à la suite de ces précautions.

En 1974, Arecibo a envoyé l’émission la plus puissante de la Terre, pour voir si des extraterrestres pourraient répondre à l’appel. Il n’a jamais entendu de retour.

L’incident de mardi réduira désormais considérablement la recherche par l’humanité d’ondes radio envoyées par d’autres formes de vie dans l’univers, car il réduira de moitié notre surveillance de ces signaux provenant de l’espace extra-atmosphérique.

Le radiotélescope sphérique à ouverture (FAST) de cinq cents mètres de Chine et Arecibo étaient largement considérés comme les « deux grands yeux » de la Terre, et ont été spécifiquement chargés de surveiller ces signaux sur une base de 24 heures, étant donné leur emplacement sur les côtés opposés de la planète. . L’installation chinoise assumera désormais l’essentiel des responsabilités de surveillance jusqu’à ce qu’un remplacement approprié soit construit.

«Si vous surveillez une source d’intérêt qui se trouve dans le faible spectre radioélectrique, vous avez besoin de deux grands radiotélescopes: l’un pointant vers quelque chose pendant la journée et l’autre pendant la nuit», a déclaré Abel Méndez, directeur du Laboratoire d’habitabilité planétaire de l’Université de Porto Rico à Arecibo.

D’autres installations plus petites peuvent prendre une partie du mou, mais ne sont pas aussi sensibles aux signaux plus faibles que l’Arecibo l’était.

Dans une révélation quelque peu surprenante, Ralph Gaume, directeur de la division des sciences astronomiques de la NSF, a déclaré: «La NSF ne ferme pas l’Observatoire d’Arecibo», ajoutant qu’il était trop tôt pour discuter des plans de remplacement de l’installation.

