REGARDER | Le suspect de l’attentat de Lockerbie comparaît brièvement devant un tribunal américain

Un agent des services de renseignement libyens soupçonné d’avoir fabriqué la bombe qui a fait exploser le vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en 1988, tuant 270 personnes, a comparu lundi devant un tribunal fédéral à Washington, avant d’être officiellement inculpé.

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi a comparu devant un tribunal américain près de 34 ans après qu’une bombe à bord du Boeing 747, qui volait de Londres à New York, a tué les 259 personnes à bord et 11 au sol.

Vêtu d’une combinaison verte, Mas’ud, âgé de 71 ans, semblait marcher en boitant et se plaignait de symptômes grippaux alors qu’il serrait un mouchoir.

“Je ne peux pas parler avant d’avoir vu mon avocat”, a déclaré Mas’ud au juge d’instruction américain Robin Meriweather, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète.

Mas’ud, qui, selon le ministère américain de la Justice, est originaire de Tunisie et de Libye, aurait avoué ses crimes à un responsable libyen des forces de l’ordre en septembre 2012. Il a comparu devant le tribunal quelques jours seulement après avoir été capturé en Libye.

Mas’ud est l’une des trois personnes qui, selon les autorités américaines et britanniques, ont été impliquées dans l’attentat.

Le ministère de la Justice cherche à le détenir en attendant son procès, et une audience de détention aura lieu plus tard ce mois-ci après que Mas’ud aura décidé qui le représentera dans l’affaire.

Le procureur Erik Kenerson a déclaré au tribunal :

D’innombrables familles ne se sont jamais complètement remises de ses actes.

Kenerson a ajouté que le gouvernement ne demandera pas la peine de mort parce qu’il ne s’agissait pas d’une peine légalement disponible au moment où les crimes ont été commis, de sorte que la peine maximale disponible sera la prison à vie.

En 1991, deux autres agents des services de renseignement libyens, Abdel Baset Ali al-Megrahi et Lamen Khalifa Fhimah, ont été inculpés dans l’attentat à la bombe.

Lors d’un procès écossais devant un tribunal de Camp Zeist aux Pays-Bas, Megrahi a été reconnu coupable de l’attentat à la bombe en 2001 et a été emprisonné à vie. Il a ensuite été libéré parce qu’il souffrait d’un cancer et est décédé chez lui à Tripoli en 2012.

Fhimah a été acquitté de toutes les charges, mais les procureurs écossais ont soutenu que Megrahi n’avait pas agi seul.

Capture de novembre

Le neveu de Mas’ud, Abdulmenam Marimi, a déclaré que des hommes armés se sont rendus au domicile de sa famille à Tripoli à la mi-novembre et ont emmené le fabricant de bombes accusé.

Mas’ud y séjournait depuis qu’il avait été libéré de détention l’année dernière. Il avait été emprisonné à la suite du soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 contre le dirigeant autocratique libyen Mouammar Kadhafi pour avoir joué un rôle dans l’ancien gouvernement.

La famille n’a appris qu’il avait été transféré aux États-Unis que lorsqu’ils l’ont vu aux informations, a déclaré Marimi.

Le gouvernement libyen d’unité nationale, l’administration internationalement reconnue à Tripoli, n’a fait aucun commentaire sur le transfert de Mas’ud aux États-Unis.

Cependant, ses rivaux politiques l’ont accusé de l’avoir illégalement remis à Washington pour obtenir son soutien dans l’impasse actuelle de la Libye sur le contrôle du gouvernement.

La famille a également déposé une plainte officielle auprès du procureur général de la Libye concernant le transfert de Mas’ud aux États-Unis, a déclaré Marimi.

Au moment de l’attentat à la bombe, les enquêteurs américains ont découvert des preuves que l’un des suspects possibles s’appelait “Abu Agela Masud” mais n’ont pas été en mesure de le localiser, selon une déclaration sous serment d’un agent du FBI à l’appui de la plainte pénale du gouvernement. .

Mas’ud n’a été officiellement inculpé par les États-Unis qu’en 2020, date à laquelle ils ont découvert de nouvelles preuves révélant qu’il avait apparemment avoué ses crimes à un responsable libyen des forces de l’ordre.

Stephanie Bernstein, dont le mari, Mike Bernstein, est mort dans l’attentat à la bombe, est vice-présidente d’un groupe familial, Victims of Pan Am Flight 103, qui fait pression pour l’arrestation de Mas’ud.

“C’est un vieil homme qui a tué un nombre énorme de personnes. Et c’est ce qui aurait dû se passer il y a longtemps”, a-t-elle déclaré.

“Il est le premier responsable de la mort de mon mari à être jugé sur le sol américain”, a-t-elle ajouté.

Mike Bernstein était un fonctionnaire du ministère de la Justice au Bureau des enquêtes spéciales qui traquait les criminels de l’ère nazie.

Dans une plainte pénale de 2020, Mas’ud a été accusé de destruction d’aéronefs entraînant la mort et de destruction d’un véhicule utilisé dans le commerce interétatique au moyen d’un explosif entraînant la mort. Il a été officiellement inculpé de ces accusations en novembre 2022.

Au cours de l’entretien de 2012 avec le responsable de l’application des lois libyennes, Mas’ud “a admis avoir construit la bombe qui a fait tomber le vol Pan Am 103 et avoir travaillé avec Megrahi et Fhimah pour exécuter le complot”, selon la déclaration sous serment d’un agent du FBI à l’appui de la plainte pénale du gouvernement.

Mas’ud a également déclaré à l’intervieweur qu’il était impliqué dans d’autres complots similaires, et a déclaré que l’attentat à la bombe avait été ordonné par les dirigeants des services de renseignement libyens, selon la plainte.

Il a également affirmé que Kadhafi, qui a été tué par des rebelles en octobre 2011, “l’a remercié ainsi que d’autres membres de l’équipe pour leur attaque réussie contre les États-Unis”.