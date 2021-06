REGARDER: Le spectacle de F1 au GP de France

Votre GP de France commence ICI. Branchez-vous sur le F1 Show en direct de Paul Ricard alors que l’équipe Sky Sports F1 se prépare à un week-end serré !

La course dans le sud de la France est la première de trois courses en trois semaines, qui pourraient toutes être déterminantes dans une bataille pour le titre extrêmement compétitive alors que Max Verstappen et Red Bull cherchent à conserver leur avance au championnat.

Lewis Hamilton et Mercedes peuvent-ils réagir après deux mauvaises courses de rue ?

L’équipe Sky Sports F1 discute de tous les sujets clés du paddock tout en accueillant des invités en direct, en révélant le meilleur des interviews de pilotes de la journée des médias en France et en présentant en avant-première nos fonctionnalités spéciales pour le week-end.

Vous pouvez regarder le F1 Show en direct via le flux gratuit ci-dessus à partir de 17h (Royaume-Uni et Irlande uniquement).

Obtenez Sky Sports F1 pour seulement 18 £ supplémentaires par mois Ne manquez pas une seconde. Regardez chaque course en direct, uniquement sur Sky Sports F1.

Le Grand Prix de France sur Sky Sports F1

jeudi

17h : Le F1 Show en direct

18h : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

9h : Entraînement F3 en direct

10h : GP de France Practice One Live (Début de la séance à 10h30)

12h45 : Qualifications F3 en direct

13h45 : GP de France Practice Two Live (Début de la séance à 14h)

samedi

9h : F3 Sprint Race One en direct

10h45 : GP de France Practice Three Live (Début de la séance à 11h)

13h : Préparation des qualifications GP de France Live

14h : Qualifications GP de France en direct

15h30 : F3 Sprint Race Two en direct

17h : Cahier de qualification de Ted

dimanche

10h30 : F3 Feature Race Live

12h30 : Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE FRANCE EN DIRECT

16h : Drapeau à damier

17h : Cahier de notes de Ted

20h : Temps forts du GP de France