REGARDER | Le sommet de Paris sur le climat s’ouvre sur un appel au « choc financier »

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi aux dirigeants mondiaux qu’aucun pays ne devrait avoir à choisir entre lutter contre la pauvreté et faire face au changement climatique lors d’un sommet chargé de réinventer le système financier mondial.

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial vise à trouver les solutions financières aux objectifs mondiaux interdépendants de lutte contre la pauvreté, de réduction des émissions de réchauffement de la planète et de protection de la nature.

Dans son allocution d’ouverture, Macron a déclaré aux délégués que le monde avait besoin d’un « choc des finances publiques » – une poussée mondiale d’innovation et de financement – pour relever ces défis, ajoutant que le système actuel n’était pas bien adapté pour relever les défis mondiaux.

« Les décideurs politiques et les pays ne devraient jamais avoir à choisir entre réduire la pauvreté et protéger la planète », a déclaré Macron.

La militante ougandaise pour le climat Vanessa Nakate est montée sur le podium après Macron et a demandé au public, qui comprenait le prince héritier saoudien riche en pétrole Mohammed bin Salman, de prendre une minute de silence pour les personnes qui souffrent de catastrophes.

Elle a critiqué l’industrie des combustibles fossiles, affirmant qu’elle promettait le développement des communautés pauvres, mais que l’énergie va ailleurs et que les bénéfices « restent dans les poches de ceux qui sont déjà extrêmement riches ».

« Il semble qu’il y ait beaucoup d’argent, alors s’il vous plaît, ne nous dites pas que nous devons accepter de l’air toxique, des champs arides et de l’eau empoisonnée pour que nous puissions avoir du développement », a-t-elle déclaré.

Les économies ont été frappées par des crises successives ces dernières années, notamment le Covid-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la flambée de l’inflation, la dette et la spirale du coût des catastrophes climatiques intensifiées par le réchauffement climatique.

Parmi les dirigeants présents au sommet figurent le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui est devenue un puissant défenseur de la réinvention du rôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à une époque de crise climatique.

« Ce qui nous est demandé maintenant, c’est une transformation absolue et non une réforme de nos institutions », a déclaré Mottley, dont le pays a présenté un plan détaillé sur la façon de réparer le système financier mondial pour aider les pays en développement à investir dans l’énergie propre et à renforcer la résilience au climat. incidences.

« Nous venons à Paris pour identifier l’humanité commune que nous partageons et l’impératif moral absolu de sauver notre planète et de la rendre vivable », a-t-elle déclaré.

Dettes ou soins de santé

Parmi les autres participants figurent le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, la directrice du FMI Kristalina Georgieva et le chef de la Banque mondiale Ajay Banga.

Décrivant les défis auxquels sont confrontés les pays en développement, António Guterres a déclaré que plus de 50 pays étaient désormais en situation de défaut de paiement ou sur le point de s’endetter – dont beaucoup sont également particulièrement vulnérables aux impacts climatiques – tandis que de nombreux pays africains dépensent désormais plus pour le remboursement de la dette que pour les soins de santé.

Guterres a déclaré que le système financier mondial, qui a été conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne parvenait pas à relever les défis modernes et maintenant « perpétue et même aggrave les inégalités ».

« Nous pouvons prendre des mesures dès maintenant et faire un pas de géant vers la justice mondiale », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait proposé une relance de 500 milliards de dollars par an pour les investissements dans le développement durable et l’action climatique.

Les observateurs attendent des progrès tangibles du sommet – y compris sur les promesses déjà faites, y compris une mise à jour sur un engagement de 2009 de fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique aux pays les plus pauvres d’ici 2020, pas encore tenu.

Une deuxième promesse de redistribuer 100 milliards de dollars de « droits de tirage spéciaux » (DTS) inutilisés – l’outil du FMI pour stimuler la liquidité – sera également à l’honneur.

Grandes idées

Yellen a déclaré que les États-Unis utiliseraient le sommet pour inciter les créanciers à accorder un allégement et à restructurer les dettes des pays en développement.

La Chine, l’un des principaux créanciers mondiaux, a fait l’objet d’un examen minutieux pour son manque de participation aux efforts multilatéraux visant à alléger le fardeau de la dette des pays en développement.

Le sommet intervient alors que l’on reconnaît de plus en plus l’ampleur des défis financiers à venir.

L’année dernière, un groupe d’experts de l’ONU a déclaré que les économies en développement et émergentes, à l’exception de la Chine, devraient dépenser environ 2,4 billions de dollars par an pour le climat et le développement d’ici 2030.

Les pays appellent les banques multilatérales de développement à aider à débloquer les investissements climatiques et à augmenter considérablement les prêts, tout en soulignant que les nouveaux accords de dette devraient inclure, comme l’a fait la Barbade, des clauses de catastrophe permettant à un pays de suspendre les remboursements pendant deux ans après un événement climatique extrême.

D’autres idées sur la table incluent la taxation des bénéfices des combustibles fossiles et les transactions financières pour lever des fonds pour le climat.

La présidence française soutient l’idée d’une taxe internationale sur les émissions de carbone du transport maritime, avec l’espoir d’une percée lors d’une réunion de l’Organisation maritime internationale en juillet.

Les observateurs attendent également avec impatience les détails d’un plan des pays d’Amérique du Sud visant à créer une structure mondiale pour les soi-disant échanges dette-nature.