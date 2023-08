REGARDER | Le sénateur américain Mitch McConnell s’est figé pour la deuxième fois lors d’une apparition publique

Le sénateur américain Mitch McConnell, âgé de 81 ans, s’est figé pendant 30 secondes lors d’une apparition publique.

Il répondait à la question de savoir s’il se présenterait à nouveau aux élections en 2026.

C’est la deuxième fois qu’il vit un tel épisode.

Le plus haut républicain du Sénat américain, Mitch McConnell, s’est figé pendant plus de 30 secondes mercredi lors d’une apparition publique avant d’être escorté, le deuxième incident de ce type en un peu plus d’un mois.

McConnell, 81 ans, répondait aux questions des journalistes après un événement avec la Chambre de commerce du nord du Kentucky à Covington lorsqu’il s’est figé, regardant dans le vide et ne répondant pas aux journalistes et aux autres personnes à proximité.

Après avoir été approché par une deuxième personne, McConnell a repris la parole mais a dû lui répéter les questions des journalistes et n’a répondu qu’à deux autres questions. McConnell, chef de parti au Sénat le plus ancien de l’histoire, avait une voix tremblante et calme.

Il a déclaré que le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, un républicain, était « de loin le meilleur candidat » au poste de gouverneur, et a refusé de dire s’il soutiendrait l’ancien président Donald Trump en tant que candidat républicain à la présidence avant de repartir avec un membre du personnel.

Un assistant de McConnell a déclaré que le sénateur consulterait un médecin avant son prochain événement public. Le Sénat doit se réunir à nouveau mardi après une pause estivale de plus d’un mois.

« Le leader McConnell s’est senti momentanément étourdi et a fait une pause lors de sa conférence de presse aujourd’hui », a déclaré le porte-parole de McConnell.

L’incident est similaire à celui qui s’est produit au Capitole des États-Unis le 26 juillet, lorsque McConnell s’est figé au milieu d’une conférence de presse et a dû être emmené, pour revenir quelques minutes plus tard pour finir de répondre aux questions.

Après cet incident, un collaborateur de McConnell a déclaré que le sénateur s’était senti étourdi. Deux jours plus tard, un porte-parole a déclaré que McConnell prévoyait de rester à son poste de direction jusqu’aux élections de 2024.

McConnell s’est figé mercredi après qu’on lui ait demandé s’il avait l’intention de se présenter à nouveau en 2026, à la fin de son mandat de six ans.

Commotion cérébrale en mars

McConnell avait été écarté du Sénat plus tôt cette année après avoir trébuché lors d’un dîner à Washington le 8 mars et avoir été admis dans un hôpital pour le traitement d’une commotion cérébrale. Il a également subi une légère fracture des côtes et a ensuite été transféré dans un centre de rééducation. Il est revenu au Sénat en avril.

De nombreuses personnalités de Washington sont d’un âge avancé, le président américain Joe Biden étant candidat à sa réélection à 80 ans et l’âge moyen au Sénat dépassant 64 ans.

La sénatrice démocrate américaine Dianne Feinstein, 90 ans, a été absente pendant des mois cette année après une crise de zona qui a entraîné des complications, notamment une encéphalite et le syndrome de Ramsay Hunt, qui peut provoquer une paralysie faciale.

Une majorité d’Américains, environ 61 %, ont déclaré lors d’un sondage Reuters/Ipsos en novembre qu’ils étaient très ou plutôt préoccupés par le fait que les membres du Congrès soient trop vieux pour représenter le peuple américain. Trump, le favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, a 77 ans.

Les critiques à l’égard des politiciens vieillissants proviennent le plus souvent du parti politique opposé, mais la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene a publié la vidéo de McConnell sur X, anciennement Twitter, la citant comme exemple de « personnes qui ne sont pas aptes à exercer leurs fonctions ».

Le Congrès se prépare à ce qui devrait être une lutte acharnée pour parvenir à un accord sur le financement du gouvernement américain après la fin de l’année fiscale, le 30 septembre. Au cours des années précédentes, McConnell, qui dirige son parti au Sénat depuis 2007, a joué un rôle un rôle clé dans les négociations.

McConnell a été chef de la majorité au Sénat de 2015 à 2021 et chef de la minorité au Sénat depuis lors. Les démocrates, dont trois indépendants qui votent avec eux, détiennent actuellement une majorité de 51 contre 49 au Sénat, lorsque tous les sénateurs sont présents.