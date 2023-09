REGARDER : Le prince Harry perd aux tirs au but à la télévision allemande

Le prince Harry a perdu aux tirs au but contre le ministre de la Défense Boris Pistorius à la télévision allemande sans marquer de but samedi.

Le duc de Sussex, à Düsseldorf pour ouvrir les Jeux Invictus, a affronté Pistorius et deux athlètes lors d’une fusillade à la télévision allemande de fin de soirée.

Harry n’a réussi à convertir aucun de ses six tirs contre un but modifié, qui comprenait deux ouvertures permettant aux joueurs de marquer en l’absence de gardien de but.

Pistorius, ancien ministre des Sports du Land allemand de Basse-Saxe, a converti deux de ses six tentatives.

Ayant promis de porter un maillot de l’Allemagne s’il perdait aux tirs au but, Harry a enfilé une écharpe de l’équipe de Bundesliga de Mayence lorsqu’un kit de la Nationalmannschaft n’a pas pu être trouvé.

Le duc a mis le foulard et a souri sous les applaudissements de la foule. Mayence est l’ancien club de l’actuel manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

Le spectacle a eu lieu après la défaite surprise de l’Allemagne 4-1 contre le Japon et Harry a plaisanté avec le vainqueur Pistorius « Vous pourriez gérer l’équipe nationale ».

Le ministre de la Défense a répondu en plaisantant : « J’ai assez de problèmes. »

Le prince Harry, qui a servi dans l’armée en Afghanistan, a fondé les Jeux Invictus en 2014 pour les militaires blessés et malades.

