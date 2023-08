REGARDER: Le prince Al Waleed bin Talal d’Arabie saoudite prête un jet privé pour accueillir Neymar d’Al-Hilal à Riyad

L’ailier brésilien Neymar n’est pas étranger aux grands gestes et aux accueils. Mais peut-être que rien ne pouvait surpasser l’accueil de l’ex-superstar du PSG en Arabie saoudite, puisque le prince Al Waleed bin Talal, cousin du Premier ministre saoudien, lui a prêté un Boeing 747 pour effectuer le trajet Paris-Riyad.

النجم العالمي البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي 🇸🇦على متن القص ر الطائر الى العاصمة الرياض طائرة الأمير الوليد بن طلال الخاصة من طراز الجامبو #B747 #عن_الطيران pic.twitter.com/YaaMdol8J2 – عشاق عالم الطيران (@AviationWG) 18 août 2023

Dans une fenêtre de transfert qui a vu des joueurs européens de premier plan se déplacer vers l’Arabie saoudite, Neymar est le dernier grand nom de la Saudi Pro League alors qu’il a quitté Paris pour un montant de 90 millions d’euros.

Parlant de sa décision, Neymar a déclaré : « Je veux écrire une nouvelle histoire du sport, et la Saudi Pro League a une énergie formidable et des joueurs de qualité en ce moment. J’ai beaucoup entendu et j’ai appris que je suivais une longue liste de joueurs brésiliens qui ont joué en Arabie saoudite au fil des ans, donc je pense que c’est l’endroit idéal. »

Après le départ de Neymar, le président du PSG, Nasser Al Khelaifi, a félicité la superstar pour sa contribution au cours des six dernières saisons.

« Neymar sera toujours une légende du club. Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu’il a apporté à notre club et à notre projet au cours des six dernières années », a déclaré Al Khelaifi.

Le Brésilien a disputé 173 matchs avec le PSG, marquant 118 buts et délivrant 77 passes décisives supplémentaires. Bien que ces chiffres soient impressionnants, Neymar n’a jamais vraiment atteint le sommet de sa carrière en France, constamment miné par les blessures.

Neymar aurait reçu de nombreux avantages supplémentaires après avoir accepté de rejoindre Al Hilal, selon plusieurs rapports, il recevra un avion personnel, un manoir et des bonus pour chaque match remporté par le club saoudien cette saison.