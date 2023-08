REGARDER | Le président russe Poutine présente ses condoléances à la famille de Prigojine après l’accident

Le président russe Vladimir Poutine a présenté jeudi ses condoléances à la famille du chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, après sa mort présumée dans un accident d’avion la veille et l’a salué comme un « homme d’affaires talentueux ».

Les enquêteurs doivent encore identifier de manière concluante les restes des 10 personnes qui seraient mortes dans l’accident de mercredi au nord-ouest de Moscou, et Poutine a déclaré que l’examen prendrait du temps.

« En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d’abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C’est toujours une tragédie », a déclaré Poutine dans une allocution télévisée lors d’une réunion au Kremlin avec le chef en poste à Moscou. de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

« En effet, si les employés de la société Wagner étaient là, et les données préliminaires indiquent qu’ils l’étaient, je voudrais souligner que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine, nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l’oublierons pas », a-t-il ajouté.

L’accident s’est produit exactement deux mois après que Prigozhin ait mené une mutinerie contre les dirigeants de l’armée russe, un acte de rébellion que Poutine avait alors condamné comme un « coup de poignard dans le dos » perfide.

Poutine a rappelé jeudi qu’il connaissait Prigojine – un criminel reconnu coupable qui a ensuite créé une entreprise de restauration prospère avant de fonder le groupe de mercenaires Wagner – depuis le début des années 1990, immédiatement après l’effondrement de l’Union soviétique.

« C’était (Prigozhin) une personne talentueuse, un homme d’affaires talentueux, il a travaillé non seulement dans notre pays et a obtenu des résultats, mais aussi à l’étranger, notamment en Afrique. Il y était impliqué dans le pétrole, le gaz, les métaux précieux et les pierres. »

« Pour autant que je sache, il est revenu hier d’Afrique. Il a rencontré ici des responsables. Mais ce qui est sûr – m’a rapporté ce matin le chef de la commission d’enquête – c’est qu’une enquête préliminaire sur cet événement a déjà été ouverte. Et cela sera réalisé dans son intégralité et jusqu’au bout. Cela ne fait aucun doute. Nous verrons ce que diront les enquêteurs dans un avenir proche. Et maintenant, des expertises, des examens techniques et des examens génétiques sont en cours. Cela prend du temps. »