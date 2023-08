Regarder : Le premier selfie de Lander On Moon montre le déploiement du Rover Pragyan

Le moment qu’un milliard d’Indiens attendaient avec impatience est finalement arrivé lorsque l’Organisation indienne de recherche spatiale a partagé les premiers selfies depuis la surface de la lune des robots indiens Vikram et Pragyan.

L’atterrisseur Chandrayaan-3 Vikram a pris des images et une vidéo de sa rampe alors que le rover Pragyan avançait à la vitesse d’un escargot.

Partageant la vidéo dans un tweet, l’ISRO a écrit : « … et voici comment le Rover Chandrayaan-3 est descendu de l’atterrisseur jusqu’à la surface lunaire. »

… … et voici comment le rover Chandrayaan-3 est descendu de l’atterrisseur jusqu’à la surface lunaire. pic.twitter.com/nEU8s1At0W -ISRO (@isro) 25 août 2023

Chandrayaan-3 a effectué avec succès un atterrissage en douceur sur la Lune mercredi soir à 18h04, faisant de l’Inde le quatrième pays à avoir réussi son atterrissage sur la surface lunaire. Après près de 4 heures, le rover Pragyan est apparu à la surface, moment qui a été capturé dans la dernière vidéo partagée par l’ISRO.

Les premières traces du rover Pragyan sont désormais gravées sur la surface de la Lune pour l’éternité.

La vidéo couleur publiée par l’agence spatiale indienne montre également que le panneau solaire du rover Pragyan reçoit la lumière du soleil et qu’une belle ombre du rover Pragyan peut également être vue sur la surface lunaire.

La réussite de Chandrayaan-3 est particulière, car aucun autre vaisseau spatial n’a réussi à réaliser un atterrissage en douceur près du pôle Sud de la Lune. Le pôle sud – loin de la région équatoriale ciblée par les missions précédentes, y compris les atterrissages en équipage d’Apollo – est rempli de cratères et de tranchées profondes.

En y regardant de plus près, cela montre également que Vikram a atterri dans une zone qui semble relativement simple, ce qui devrait donner à Pragyan l’opportunité de faire son moonwalk.

La lumière du soleil sur la lune où Vikram a atterri durera 14 jours et le rover a déjà commencé une série d’expériences scientifiques. Les résultats de la mission Chandrayaan-3 pourraient faire progresser et élargir les connaissances sur la glace d’eau lunaire, potentiellement l’une des ressources les plus précieuses de la Lune.

L’ISRO montrera probablement de meilleurs médias au Premier ministre Modi lors de sa visite vendredi.