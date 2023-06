REGARDER | Le petit sous-marin utilisé pour visiter l’épave du Titanic a disparu

Un navire submersible utilisé pour emmener les touristes voir l’épave du Titanic dans l’Atlantique Nord a disparu.

Un navire submersible utilisé pour emmener des touristes voir l’épave du Titanic dans l’Atlantique Nord a disparu, déclenchant une opération de recherche et de sauvetage, ont annoncé lundi les garde-côtes américains.

On ne savait pas immédiatement combien de personnes se trouvaient à bord du navire, exploité par une société appelée OceanGate Expeditions.

« Oui, nous le recherchons », a déclaré un responsable du centre de coordination de sauvetage des garde-côtes américains à Boston.

Sur son site Internet, OceanGate Expedition indique qu’une expédition sur le site du Titanic était « actuellement en cours ».

Dans une déclaration citée par CBS News et d’autres médias, OceanGate Expeditions a déclaré :

Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles

On ne savait pas si des touristes étaient à bord. Le journal The Guardian a déclaré qu’il y avait cinq personnes à bord du navire.

OceanGate n’était pas immédiatement joignable.

Dans le communiqué, il a ajouté qu’il était « profondément reconnaissant de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible ».

La Garde côtière canadienne a déclaré qu’elle participait à l’effort de recherche avec un avion à voilure fixe et un navire envoyés dans la zone de recherche.

Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New York avec 2 224 passagers et membres d’équipage à bord. Plus de 1 500 personnes sont mortes dans la tragédie.

L’épave est en deux morceaux principaux à 400 milles au large de Terre-Neuve, au Canada, sous 12 500 pieds d’eau. Il a été découvert en 1985 et reste une source de fascination et un leurre pour les experts nautiques et les touristes sous-marins.