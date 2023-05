REGARDER | Le petit atelier de prothèses qui aide les blessés de guerre ukrainiens à reconstruire leur vie

Le Centre national de réadaptation ininterrompu de la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, affirme avoir soigné plus de 12 000 Ukrainiens, dont plus de 500 enfants, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Elle estime qu’environ 5 000 personnes ont perdu un membre et ont besoin de prothèses.

L’établissement dispose d’un petit atelier de prothèses où plus de 100 militaires et civils ont été équipés de prothèses au cours des six derniers mois.

Le personnel est un problème car le nombre de blessés ne cesse d’augmenter chaque jour. La Russie a mobilisé des forces supplémentaires dans son invasion de l’Ukraine et les experts disent que les combats incessants dans l’est du pays rappellent la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale.