REGARDER | Le pape appelle à mettre fin à la guerre “insensée” en Ukraine dans son message du jour de Noël

Le pape François a appelé à la fin de la guerre en Ukraine.

Le pape a appelé à la fin de l’invasion “insensée” de l’Ukraine par la Russie dans son message du jour de Noël.

La Russie a envahi l’Ukraine en février.

Le pape François a appelé dimanche à mettre fin à la guerre “insensée” en Ukraine, dans son traditionnel message du jour de Noël diffusé dans le monde entier.

Le chef de l’Église catholique s’est adressé à des milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre, dont certaines brandissaient des drapeaux ukrainiens, avant de prononcer le «Urbi et Orbi” bénédiction (“à la ville et au monde”).

Un appel à la paix est traditionnellement au centre du message du pape à Noël, la fête marquant la naissance du Christ, qu’il prononce depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre et est diffusé en direct dans le monde entier.

L’homme de 86 ans s’est d’abord adressé dimanche à “nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans le noir et le froid, loin de chez eux”.

“Que le Seigneur nous inspire à offrir des gestes concrets de solidarité pour aider tous ceux qui souffrent, et qu’il éclaire l’esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire le tonnerre des armes et de mettre un terme immédiat à cette guerre insensée !” il a dit.

“Tragiquement, nous préférons écouter d’autres conseils, dictés par des modes de pensée mondains”, a-t-il ajouté, rappelant “avec tristesse” que “les vents glacials de la guerre continuent de secouer l’humanité”.

“La nourriture comme arme”

“Notre époque connaît une grave famine de paix également dans d’autres régions et d’autres théâtres de cette troisième guerre mondiale”, a-t-il déclaré.

François a fait référence à de nombreux pays en difficulté ce Noël, que ce soit en raison d’un conflit ou d’une autre crise, de l’Afghanistan au Yémen, en passant par la Syrie, le Myanmar, le conflit israélo-palestinien, le Liban et Haïti.

Pour la première fois, il a également appelé à la “réconciliation” en Iran, secoué par des manifestations menées par des femmes depuis trois mois.

LIRE | Des fragments de missiles découverts en Moldavie près de la frontière ukrainienne alors que la Russie lance un autre barrage

Le pape appelle à la paix en Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin en février, condamnant la guerre mais cherchant à maintenir un dialogue délicat avec Moscou.

Cependant, il a été critiqué dans certains milieux pour ne pas avoir été plus explicite en blâmant le président russe Vladimir Poutine.

Dans une interview à un magazine publiée le mois dernier, le pontife argentin a dénoncé la cruauté des troupes russes en Ukraine, suscitant une protestation formelle de Moscou.

Dimanche, le pape a également exhorté ceux qui célèbrent Noël à se souvenir de ceux “qui ont faim alors que d’énormes quantités de nourriture sont gaspillées chaque jour et que des ressources sont dépensées en armes”.

“La guerre en Ukraine a encore aggravé cette situation, mettant des peuples entiers en danger de famine, notamment en Afghanistan et dans les pays de la Corne de l’Afrique”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que chaque guerre cause la faim et exploite la nourriture comme une arme, entravant sa distribution aux personnes qui souffrent déjà.

“En ce jour, apprenons du Prince de la Paix (le Christ) et, à commencer par ceux qui détiennent des responsabilités politiques, engageons-nous à faire de la nourriture uniquement un instrument de paix.”

Signification de Noël

Samedi soir, le pape a dirigé la messe traditionnelle du réveillon de Noël à la basilique Saint-Pierre, en utilisant un fauteuil roulant alors qu’il continue de lutter contre la douleur au genou.

Il a prié pour “les enfants dévorés par les guerres, la pauvreté et l’injustice” et a déploré que “des hommes avides de pouvoir et d’argent engloutissent leurs proches, leurs frères”.

EXPLICATEUR | Quel est le missile S-300 qui aurait touché la Pologne ?

Il a appelé les gens à “abandonner la chaleur de la mondanité” et à “redécouvrir le sens de Noël” face au “consumérisme”, plaidant pour une Église au service des pauvres.

Le Vatican a estimé la foule dimanche à 70 000, tandis que 7 000 personnes ont assisté à la messe de samedi soir, et d’autres ont suivi le service sur des écrans à l’extérieur.

“C’est très inspirant d’être ici avec tous ces gens”, a déclaré à l’AFP Victoria Machado, qui a voyagé avec sa famille au Vatican depuis le Mexique.

“Nous sommes heureux et émus de voir le pape, même si nous sommes à l’extérieur, et de ressentir cette connexion les uns avec les autres”, a ajouté le jeune homme de 19 ans.

Julie, une femme de 50 ans qui gère une entreprise en France, a déclaré que le pape était un “homme très humble, je pense qu’il est capable d’offrir un message de paix et d’essayer d’unir les gens et d’apaiser les tensions”.