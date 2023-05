REGARDER | Le Népal fête les 70 ans du premier sommet de l’Everest

Les fils d’Edmund Hillary et de Tenzing Norgay Sherpa ont organisé lundi des célébrations au Népal pour marquer le 70e anniversaire de la première ascension historique de l’Everest.

L’escalade du sommet de 8 849 m le 29 mai 1953 a changé à jamais l’alpinisme et a fait du Néo-Zélandais et de son guide népalais des noms connus.

« À bien des égards, ce n’est pas seulement Ed Hillary et Tenzing Norgay qui ont atteint le sommet du mont Everest, c’est toute l’humanité », a déclaré Peter Hillary dans une école fondée par son père dans le village reculé de Khumjung à l’âge de 3 ans. 790m.

« Soudain, nous pouvions tous y aller », a-t-il déclaré.

Et ils sont partis. Au cours des sept dernières décennies, plus de 6 000 alpinistes ont gravi la plus haute montagne du monde, selon la base de données de l’Himalaya.

Elle reste dangereuse, avec plus de 300 morts au cours de la même période, dont 12 cette année.

Cinq autres sont portés disparus, ce qui place 2023 sur la bonne voie pour être une année meurtrière record.

En plus de soutenir le tourisme, la croissance rapide de l’industrie de l’escalade a augmenté les revenus du Népal, qui facture aujourd’hui aux étrangers des frais de permis Everest de 11 000 $.

Les membres de la famille des deux grimpeurs se sont joints aux habitants et aux responsables de l’école lundi matin pour inaugurer le centre des visiteurs Sir Edmund Hillary, situé dans le bâtiment d’origine, qui a ouvert ses portes en 1961.

Des lampes à beurre ont été allumées devant une photo d’Hillary et Tenzing, et leurs fils, Peter Hillary et Jamling Norgay, ont coupé un ruban rouge pour ouvrir les portes du centre.

Un musée rénové a également ouvert ses portes au nom de Tenzing Norgay à Namche Bazaar, le plus grand centre touristique du trek vers le camp de base de l’Everest.

À Katmandou, des officiels et des centaines de membres de la communauté des alpinistes se sont joints à un rassemblement avec des bannières de célébration.

Les meilleurs grimpeurs népalais, dont la détentrice du record de la plupart des ascensions de l’Everest, Kami Rita Sherpa, ont été honorés lors d’une cérémonie.

Sanu Sherpa, la seule personne à avoir escaladé deux fois les 14 plus hauts sommets du monde, a appelé le gouvernement à soutenir les guides népalais, qui supportent d’énormes risques pour transporter du matériel et de la nourriture, réparer des cordes et réparer des échelles.

« Le gouvernement n’a pas fait grand-chose pour les Sherpa. Je pense que ce serait d’une grande aide et nous serions heureux si le gouvernement aidait à éduquer les enfants de ces alpinistes qui sont morts en montagne », a déclaré Sherpa à l’AFP.