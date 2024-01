Regarder le MWC 24 pour découvrir les changements dans l’industrie du sans fil

Le Mobile World Congress aura lieu à Barcelone fin février 2024

Le sans fil fait partie de notre industrie depuis des décennies. Durant cette période, l’industrie a toujours été en transition. Le Mobile World Congress de Barcelone aura lieu fin février et offre toujours une bonne lecture de l’état actuel du sans fil et de ce qui s’en vient. Voyons donc ce qui va suivre pour les investisseurs, les consommateurs, les entreprises clientes et les travailleurs.

Premièrement, les investissements dans le déploiement du sans fil 5G se poursuivent, tandis que nous nous préparons également à la 6G. Pourtant, alors que des milliards de dollars sont investis en permanence par les réseaux, l’industrie est toujours à la recherche de nouvelles vagues de croissance pour davantage de revenus et de rentabilité.

Au cours des années passées, #MWC24 nous a montré à quel point l’ensemble de l’industrie du sans fil était sur la même longueur d’onde. Mais aujourd’hui, les choses sont différentes. Certains réseaux sans fil, constructeurs de réseaux et bien d’autres s’orientent dans de nouvelles directions.

L’envie de croissance est toujours présente pour récompenser leurs investisseurs. Il en va de même en 2024.

De nouvelles opportunités de croissance sans fil mises en avant lors du MWC 24

Parfois, l’industrie a atteint son objectif. D’autres fois, pas beaucoup.

Souvenez-vous il y a plusieurs années, lorsqu’AT&T a acquis Time Warner, CNN et Warner Brothers Studio et a créé WarnerMedia. Ou lorsque Verizon a acquis AOL et Yahoo. Ils voulaient tous deux aller au-delà du sans fil vers le divertissement et l’information. Les deux étaient des initiatives audacieuses, voire excitantes. Cependant, les deux ont également été un désastre complet.

Aujourd’hui, nous assistons à une nouvelle croissance et à une nouvelle orientation, et cette fois, le chemin semble bien meilleur et plus solide. Cela ne veut pas dire que la navigation se déroulera sans heurts. Le chemin à parcourir sans fil, bien que grandissant, est également semé d’embûches.

En 2024, nous continuerons de voir différentes entreprises, dans différents secteurs, provenant de différents pays, à mesure que l’industrie se développe et avance.

Certaines d’entre elles sont des sociétés de téléphonie mobile, tandis que d’autres utilisent le sans fil pour se transformer et transformer leur secteur d’activité.

Pensez à la version actuelle de la croissance du sans fil et à la façon dont elle s’étend à d’autres secteurs sur une voie similaire à celle d’il y a plusieurs années avec Uber et Lyft. Alors que les vitesses augmentaient d’un G à l’autre, ces deux sociétés se sont lancées et ont transformé l’industrie des taxis et des limousines.

Aujourd’hui, il semble que de nombreuses entreprises de différents secteurs utilisent le sans fil, ainsi que l’IA, l’IoT, le cloud et bien d’autres encore, pour transformer également leur secteur et leurs offres. Cela amène tous les concurrents à intensifier leurs efforts et à relever le nouveau défi.

Jetons donc un coup d’œil et discutons de certains de ces nouveaux domaines de croissance pour 2024.

L’Internet domestique sans fil FWA défie le haut débit filaire

L’accès sans fil fixe est un domaine de croissance et est en train d’être adopté par l’industrie du sans fil. FWA est la technologie qui permet aux opérateurs de téléphonie sans fil d’offrir le haut débit sans fil.

Bien qu’il s’agisse d’une opportunité de croissance pour le sans fil, cela constitue en même temps une menace concurrentielle pour les compagnies de téléphone et l’industrie de la télévision par câble.

Le téléphone et la télévision par câble concurrencent FWA

Aujourd’hui, l’industrie de la télévision par câble perd à la fois des clients de télévision par câble et des clients haut débit. En fait, les petits fournisseurs de télévision par câble ont perdu environ dix à vingt pour cent de part de marché. C’est pourquoi ils commencent à se retirer complètement du secteur de la télévision par câble. Et le haut débit vient ensuite.

Je m’attends à ce que cette tendance se poursuive, même avec les plus grands concurrents comme Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Altice, Cox et autres.

Les compagnies de téléphone ont également perdu des parts de marché dans le secteur de la téléphonie vocale filaire et du haut débit filaire.

Les compagnies de téléphone et de télévision par câble pourraient-elles s’implanter dans ce même espace sans fil ?

Le sans fil privé est une autre opportunité de croissance

Le sans fil privé constitue une autre nouvelle opportunité de croissance. Il s’agit d’un service plus sécurisé qui commence à être proposé par une variété croissante de réseaux sans fil et de constructeurs de réseaux.

Les opérateurs de téléphonie sans fil traditionnels commencent à proposer cette fonctionnalité à leurs entreprises clientes. Il s’agit de sociétés comme AT&T, T-Mobile, Verizon, US Cellular et bien d’autres encore.

Même si je vois le sans-fil privé jouer un rôle de plus en plus important à l’avenir, le chemin à parcourir semble semé d’embûches.

Les concurrents privés du sans fil m’informent pour qu’il soit sur mon radar

Au fil du temps, plusieurs concurrents m’ont fait venir, m’ont briefé, m’ont montré en quoi ils étaient meilleurs ou différents et ont essayé de me faire croire en ce qu’ils font, dans l’espoir que je parlerais d’eux et que j’écrirais à leur sujet.

Au fil du temps, même si je suis devenu convaincu que le sans-fil privé dans son ensemble présente un réel potentiel de croissance, plusieurs facteurs doivent d’abord être corrigés.

Premièrement, il existe plusieurs types de concurrents. Certains offrent plus tandis que d’autres offrent moins.

AT&T, T-Mobile, Verizon, US Cellular, C-Spire dans le sans fil privé

Le problème est que différents termes sont utilisés par les concurrents, ce qui rend difficile la comparaison pour toute entreprise cliente.

Les opérateurs de téléphonie sans fil sont des services sans fil publics offrant ce nouveau type de technologie sans fil privée.

Il existe également de nombreux autres concurrents, petits et grands. Entreprises capables de créer un réseau sans fil privé indépendant pour les entreprises clientes.

HPE, Juniper Networks, Betacom, Qualcomm, US Cellular, Boldyn, Edzcom

Betacom est un petit concurrent privé du secteur du sans fil qui a déjà conclu des accords avec Qualcomm et US Cellular pour leur permettre de fournir des services sans fil privés. Ces partenariats leur permettent à tous de bénéficier d’une collaboration.

HPE est un autre exemple. Ils ont récemment annoncé l’acquisition de Juniper Networks. Bien que Juniper dispose d’une technologie propriétaire, ils ne disposent pas des poches profondes d’un acteur historique comme HPE. Cela a soumis ce petit acteur à des difficultés financières importantes à mesure que ce domaine se développe. Se réunir est un moyen pour les deux de gagner à l’avenir.

Boldyn Networks acquiert l’entreprise privée sans fil Edzcom auprès de la société espagnole de tours Cellnext Telecom.

Globalstar, Ruckus, Huawei, Ericsson, NTT Docomo, Cisco, Intel, Samsung

Je vois le rythme de la croissance changer à mesure que les partenariats et les fusions et acquisitions commencent à s’accélérer et je m’attends à voir davantage de transactions de ce type à l’avenir.

Il existe de nombreux autres concurrents privés du secteur du sans fil, petits et grands, notamment Ericsson, NTT Docomo, Cradlepoint, Cisco, Nokia, Intel, Samsung, Huawei, ZTE, Ruckus Celona, ​​Federated Wireless et bien d’autres encore.

Les fournisseurs de services par satellite entament également leur courbe de croissance. Il s’agit de sociétés comme Globalstar, qu’Apple utilise pour son service d’urgence SOS. Ou SpaceX travaillant sur le T-Mobile ou Starlink.

Le satellite, l’IA, l’IoT et le cloud sont d’autres domaines de croissance du sans fil

Les fournisseurs de satellite entrent dans l’espace sans fil. Ces entreprises sont dirigées par des puissances comme Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos d’Amazon et Paul Jacobs de Qualcomm.

L’IA, l’IoT et le cloud sont d’autres domaines de croissance. Ces technologies amélioreront l’expérience sans fil du fournisseur et du client.

Ils nous permettront également de créer de nouveaux services et des opportunités de croissance à l’avenir.

Solution pour aider les entreprises à accélérer l’adoption du sans fil privé

Ce sont tous de nouveaux secteurs de croissance qui viennent tout juste de démarrer. Cela devrait enthousiasmer les investisseurs et les entreprises.

Cela étant dit, il y a un problème avec le sans-fil privé.

Permettez-moi de proposer une solution à ce ralentissement.

Le sans fil privé est une idée nouvelle, et le client moyen ne sait pas comment tous les éléments s’assemblent et se comparent. Ils utilisent des termes différents et cela prête à confusion.

Puisqu’un esprit confus dit non, cela ralentit le déploiement du sans fil privé.

Ainsi, à mon avis, l’industrie privée du sans fil doit s’entendre sur un langage et une orientation communs pour aider les acheteurs à comprendre et à comparer.

Cette solution aidera les clients à mieux comprendre ce secteur et à croître plus rapidement qu’avec l’approche fragmentaire actuelle.

Laissez les dirigeants essayer le sans fil privé étape par étape pour se familiariser

Ce que je veux dire, c’est laisser les dirigeants d’entreprise choisir de démarrer lentement puis de croître. Laissez-les ajouter partiellement le sans fil privé à leur entreprise. Il s’agit d’une expérience plus lente et plus contrôlable pour l’utilisateur.

Cette approche étape par étape et fragmentaire peut être plus facile que la solution du tout ou rien. Il y a moins de risque dans l’esprit du client.

Cela permettrait aux clients d’expérimenter de nouvelles technologies et de s’y habituer, à leur propre rythme.

Certains se lanceront plus rapidement, tandis que d’autres prendront leur temps. Au fil du temps, ils peuvent déplacer en toute sécurité davantage de trafic de l’ancienne vers la nouvelle sans jamais perdre le contrôle.

Opportunités de croissance du sans fil en 2024 et au-delà

Cela étant dit, je considère le sans-fil privé comme une véritable opportunité de croissance. Créer un environnement clair et compréhensible pour le client est la clé du succès.

En 2024, le sans fil demeure l’une des industries de croissance les plus importantes que nous ayons jamais créées. Cela change toujours et prend de nouvelles directions de croissance. Et cela restera ainsi à l’avenir.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’embûches sur la route. De nouvelles réflexions, de nouvelles idées et de nouvelles technologies seront toujours introduites pour remettre en question hier et apporter de nouvelles opportunités pour demain.