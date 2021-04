L’incendie meurtrier s’est produit pendant la nuit à l’hôpital des coronavirus de la capitale irakienne. La catastrophe a apparemment été déclenchée par l’explosion d’un réservoir d’oxygène, utilisé pour traiter des patients critiques de coronavirus.

Le moment de l’explosion a été capturé par une caméra de vidéosurveillance. Les images montrent une explosion hors caméra, suivie du bruit du verre qui se brise. L’explosion a immédiatement provoqué la panique dans l’établissement, et de nombreuses personnes ont été vues courir de manière erratique dans l’hôpital. L’explosion a déclenché un incendie, une épaisse fumée blanche remplissant les couloirs de l’hôpital quelques instants après la rupture de la cartouche.

Des vidéos de l’intérieur de l’hôpital lors d’une explosion massive.Au moins 82 personnes sont mortes dans l’incendie d’un hôpital samedi soir à Bagdad, la capitale irakienne, a annoncé dimanche le ministère irakien de l’Intérieur et 110 autres personnes ont été blessées dans l’incendie de l’hôpital Ibn al-Khatib. pic.twitter.com/EFv8MbMNbv – headline.kwt® (@HeadlineKwt) 25 avril 2021

L’incendie a causé de lourds dommages à l’établissement médical, tandis que des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées. Selon les derniers chiffres officiels, au moins 82 ont péri dans l’incendie, tandis qu’une centaine d’autres ont subi diverses blessures.

La catastrophe a également déclenché un scandale majeur au sein du gouvernement irakien, le Premier ministre du pays, Mustafa al-Kadhimi, furieux de « négligence » et jurer de punir les responsables.

«Un tel incident est une preuve de négligence et j’ai donc ordonné qu’une enquête soit ouverte immédiatement et que le directeur de l’hôpital, ainsi que les responsables de la sécurité et de l’entretien, soient détenus avec toutes les personnes concernées jusqu’à ce que nous identifiions les négligents et les tenions responsables, « dit-il dans un communiqué.

L’incident a déjà conduit à la chute du ministre irakien de la Santé Hassam Mohammed, qui a repris ses fonctions en mai 2020. Sur ordre du Premier ministre, le responsable a été suspendu et placé sous enquête.

