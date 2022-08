Regarder le “modèle de vie” du chef d’Al-Qaïda comme la clé de sa mort

WASHINGTON (AP) – Alors que le soleil se levait à Kaboul dimanche, deux missiles Hellfire tirés par un drone américain ont mis fin au règne d’une décennie d’Ayman al-Zawahri à la tête d’al-Qaïda. Les graines de l’audacieuse opération antiterroriste avaient été semées au fil des mois.

Les responsables américains avaient construit un modèle à l’échelle de la maison sécurisée où al-Zawahri avait été localisé et l’avaient apporté dans la salle de crise de la Maison Blanche pour le montrer au président Joe Biden. Ils savaient qu’al-Zawahri préférait s’asseoir sur le balcon de la maison.

Ils avaient minutieusement construit «un modèle de vie», comme l’a dit un fonctionnaire. Ils étaient convaincus qu’il était sur le balcon lorsque les missiles ont volé, ont déclaré des responsables.

Des années d’efforts déployés par des agents du renseignement américain sous quatre présidents pour suivre al-Zawahri et ses associés ont porté leurs fruits plus tôt cette année, a déclaré Biden, lorsqu’ils ont localisé le numéro 2 de longue date d’Oussama ben Laden – un co-planificateur du 11 septembre 2001, attaques terroristes contre les États-Unis – et successeur ultime à la maison de Kaboul.

La mort de Ben Laden est survenue en mai 2011, face à face avec une équipe d’assaut américaine dirigée par des Navy SEALs. La mort d’Al-Zawahri est venue de loin, à 6h18 du matin à Kaboul.

Sa famille, soutenue par le réseau taliban Haqqani, avait élu domicile dans la maison après que les talibans aient repris le contrôle du pays l’année dernière, suite au retrait des forces américaines après près de 20 ans de combats qui avaient eu pour but, en partie, de garder al-Qaida de regagner une base d’opérations en Afghanistan.

Mais la piste sur sa localisation n’était que la première étape. Confirmer l’identité d’al-Zawahri, concevoir une frappe dans une ville surpeuplée qui ne mettrait pas imprudemment en danger les civils et s’assurer que l’opération ne ferait pas reculer d’autres priorités américaines a mis des mois à se mettre en place.

Cet effort a impliqué des équipes indépendantes d’analystes parvenant à des conclusions similaires sur la probabilité de la présence d’al-Zawahri, la maquette à l’échelle et les études d’ingénierie du bâtiment pour évaluer le risque pour les personnes à proximité, et la recommandation unanime des conseillers de Biden d’aller de l’avant avec le la grève.

“Clair et convaincant”, a déclaré Biden comme preuve. “J’ai autorisé la frappe de précision qui le retirerait du champ de bataille une fois pour toutes. Cette mesure a été soigneusement planifiée, rigoureusement, pour minimiser le risque de blesser d’autres civils.

Les conséquences d’une erreur sur ce type d’appel au jugement ont été dévastatrices il y a un an ce mois-ci, lorsqu’une frappe de drone américain lors du retrait chaotique des forces américaines a tué 10 membres innocents de la famille, dont sept enfants.

Biden a ordonné ce que les responsables ont appelé une «frappe aérienne sur mesure», conçue pour que les deux missiles ne détruisent que le balcon de la maison sécurisée où le chef terroriste a été enfermé pendant des mois, épargnant les occupants ailleurs dans le bâtiment.

Un haut responsable de l’administration américaine, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de la planification de la frappe, a déclaré qu’al-Zawahri avait été identifié à « plusieurs reprises, pendant des périodes prolongées » sur le balcon où il est mort.

Le responsable a déclaré que “de multiples flux de renseignements” ont convaincu les analystes américains de sa présence, ayant éliminé “toutes les options raisonnables” autres que sa présence.

Deux hauts responsables de la sécurité nationale ont été informés pour la première fois des renseignements début avril, le président étant informé par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan peu de temps après. En mai et juin, un petit cercle de responsables à travers le gouvernement a travaillé pour vérifier les renseignements et concevoir des options pour Biden.

Le 1er juillet, dans la salle de crise de la Maison Blanche, après son retour d’un voyage de cinq jours en Europe, Biden a été informé du projet de grève par ses assistants à la sécurité nationale. C’est lors de cette réunion, a déclaré le responsable, que Biden a vu le modèle de la maison sécurisée et des conseillers parsemés, dont le directeur de la CIA William Burns, le directeur du renseignement national Avril Haines et la directrice du Centre national de lutte contre le terrorisme Christy Abizaid, avec des questions sur leur conclusion selon laquelle al -Zawahri s’y cachait.

Biden, a déclaré le responsable, a également exhorté les responsables à tenir compte des risques que la frappe pourrait poser à l’Américain Mark Frerichs, qui est en captivité taliban depuis plus de deux ans, et aux Afghans qui ont aidé les efforts de guerre américains qui restent dans le pays. Les avocats américains ont également examiné la légalité de l’attaque, concluant que la direction continue d’al-Zawahri du groupe terroriste et son soutien aux attaques d’al-Qaïda faisaient de lui une cible légitime.

Le responsable a déclaré qu’al-Zawahri avait construit un modèle organisationnel qui lui permettait de diriger le réseau mondial même dans un isolement relatif. Cela comprenait le tournage de vidéos de la maison, et les États-Unis pensent que certaines pourraient être libérées après sa mort.

Le 25 juillet, alors que Biden était isolé dans la résidence de la Maison Blanche avec le COVID-19, il a reçu un dernier briefing de son équipe.

Chacun des responsables participants a fortement recommandé l’approbation de l’opération, a déclaré le responsable, et Biden a donné son approbation pour la grève dès qu’une opportunité s’est présentée.

Cette unanimité faisait défaut une décennie plus tôt lorsque Biden, en tant que vice-président, avait donné au président Barack Obama un conseil qu’il n’avait pas suivi – de retarder la grève de Ben Laden, selon les mémoires d’Obama.

L’occasion s’est présentée tôt dimanche – tard samedi à Washington – quelques heures après que Biden se soit de nouveau retrouvé isolé avec un cas de rebond du coronavirus. Il a été informé du début et de la fin de l’opération, a déclaré le responsable.

36 heures supplémentaires d’analyse des renseignements suivraient avant que les responsables américains ne commencent à dire qu’al-Zawahri avait été tué, alors qu’ils regardaient le réseau Haqqani Taliban restreindre l’accès à la maison sécurisée et déplacer la famille du chef d’Al-Qaida décédé. Les responsables américains ont interprété cela comme une tentative des talibans de dissimuler le fait qu’ils avaient hébergé al-Zawahri.

Après le retrait des troupes l’année dernière, les États-Unis se sont retrouvés avec moins de bases dans la région pour collecter des renseignements et mener des frappes contre des cibles terroristes. Il n’était pas clair d’où le drone transportant les missiles avait été lancé ou si les pays qu’il survolait étaient au courant de sa présence.

Le responsable américain a déclaré qu’aucun personnel américain n’était sur le terrain à Kaboul pour soutenir la frappe et que les talibans n’avaient reçu aucun avertissement préalable de l’attaque.

Dans des remarques il y a 11 mois, Biden avait déclaré que les États-Unis poursuivraient la lutte contre le terrorisme en Afghanistan et dans d’autres pays, malgré le retrait des troupes. “Nous n’avons tout simplement pas besoin de mener une guerre terrestre pour le faire.”

“Nous avons ce qu’on appelle des capacités transhorizon”, a-t-il déclaré.

Dimanche, les missiles sont passés à l’horizon.

Zeke Miller et Aamer Madhani, Associated Press