REGARDER | Le ministre britannique Gavin Williamson démissionne suite à des accusations d’intimidation

Le ministre britannique Gavin Williamson a démissionné mardi du gouvernement après avoir affirmé avoir intimidé des collègues, soulevant des questions sur le jugement du Premier ministre Rishi Sunak quelques semaines seulement après son entrée en fonction.

Sunak est devenu le troisième Premier ministre britannique en deux mois en octobre, s’engageant à restaurer l’intégrité et le professionnalisme au cœur du gouvernement après des mois de troubles sous ses prédécesseurs, Liz Truss et Boris Johnson.

Mais ses deux premières semaines de travail ont été éclipsées par des querelles concernant d’abord sa ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, et maintenant Williamson, qui a été expulsé du gouvernement pour la troisième fois en moins de quatre ans.

Le Sunday Times et d’autres journaux avaient rapporté que des collègues avaient accusé Williamson d’agir de manière intimidante, d’envoyer des messages chargés de jurons et de dire à un responsable du gouvernement de “se trancher la gorge”.

Williamson a déclaré mardi dans une lettre à Sunak qu’il se conformait à un processus de plainte et que, bien qu’il ait réfuté la caractérisation des messages, il a reconnu qu’ils devenaient une distraction pour le gouvernement.

Il a déclaré dans la lettre, qu’il a publiée sur Twitter:

J’ai donc décidé de me retirer du gouvernement afin de pouvoir me conformer pleinement au processus de plainte en cours et de me disculper de tout acte répréhensible. C’est avec une réelle tristesse que je présente ma démission.