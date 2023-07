REGARDER | Le maire de New York nomme le premier commissaire de police hispanique de la ville

Le chef de la police par intérim, Edward Caban, est devenu le premier commissaire de police hispanique de New York après sa nomination lundi par le maire Eric Adams.

Caban est intervenu après la démission surprise de Keechant Sewell le mois dernier.

Sewell, la première femme à diriger le département, a démissionné après 18 mois de travail.

Le maire de New York, Eric Adams, a nommé lundi le chef de la police par intérim, Edward Caban, premier commissaire de police hispanique de la ville en 178 ans d’histoire, supervisant le plus grand service de police des États-Unis.

Adams, un ancien capitaine de la police de New York, a présenté Caban, 55 ans, lors d’une conférence de presse et a déclaré que Caban avait joué un rôle déterminant dans les efforts du département pour réduire la criminalité après la pandémie de Covid-19.

« Le commissaire Caban est vraiment l’un des meilleurs de New York, un leader qui comprend l’importance de la sécurité et de la justice », a déclaré Adams, notant que les crimes majeurs sont en baisse dans toute la ville cet été.

Le nombre de crimes est en baisse à New York au cours des trois derniers mois, y compris une diminution de 17% des fusillades et une baisse de 3% des homicides en juin par rapport au même mois en 2022, selon les données du département.

Le maire de New York, Eric Adams, a nommé lundi le chef de la police par intérim, Edward Caban, premier commissaire de police hispanique de la ville. AFP Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

Caban est intervenu après la démission surprise le mois dernier de Keechant Sewell, la première femme à diriger le département, après 18 mois à ce poste. Elle n’a donné aucune raison de se retirer.

Caban a commencé sa carrière dans la police en 1991 en tant que patrouilleur dans le sud du Bronx et est issu d’une famille de policiers, dont son père, un ancien détective du New York City Transit, et trois frères qui ont rejoint le service de police de la ville.

Edward Caban a joué un rôle central dans la réduction de la criminalité ces 18 derniers mois. Avec 30 ans d’expérience, il est le bon choix pour être notre prochain commissaire du NYPD. Originaire du Bronx et notre premier commissaire latino, il est une source d’inspiration pour notre ville. Toutes nos félicitations, @NYPDPC! pic.twitter.com/KpSfn374XH — Maire Eric Adams (@NYCMaire) 17 juillet 2023

En 1994, il est promu sergent puis lieutenant en 1999.

Sa carrière a commencé en tant que « jeune enfant portoricain de Parkchester, debout sur un poteau dans le sud du Bronx, tout comme des milliers qui sont venus avant moi et des milliers qui sont venus après moi », a-t-il déclaré, flanqué de son père. « A cette époque, les meilleurs patrons de ce département ne me ressemblaient pas vraiment. »