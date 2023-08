REGARDER : Le lancer massif de Neeraj Chopra qui l’aide à devenir champion du monde

Neeraj Chopra a une fois de plus écrit l’histoire en devenant le premier Indien à remporter une médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme. Chopra a commencé comme favori lors de la finale du lancer du javelot et il n’a pas déçu et a remporté une autre médaille d’or pour le pays. L’as du lanceur de javelot avec un lancer de 88,17 m pour terminer sur la plus haute marche du podium.

Ce fut une autre soirée mémorable pour Neeraj, mais cela a commencé avec un peu de hoquet puisqu’il a commis une faute lors de sa première tentative, mais a bien rebondi lors de la deuxième tentative avec son lancer gagnant de 88,17 m. Chopra était excité après le lancer car il avait l’idée qu’il serait difficile pour ses adversaires de battre cela.

Pendant ce temps, lors de ses troisième et quatrième tentatives, Neeraj a atteint 86,32 m et 84,64 m. Il a réalisé un autre lancer massif – 87,73 m à la cinquième tentative et a terminé avec un lancer de 83,98 m.

Le lanceur de javelot de 25 ans est désormais devenu le deuxième Indien – après le légendaire tireur Abhinav Bindra – à détenir simultanément le titre olympique et celui des Championnats du monde. Bindra a remporté le titre des Championnats du monde à 23 ans et l’or aux Jeux olympiques à 25 ans.

Lors de l’édition de l’année dernière des Championnats du monde, Chopra s’est contenté d’une médaille d’argent, mais cette année, il avait l’air en bon rythme lors des tours de qualification et des finales.

Avant lui, le légendaire sauteur en longueur Anju Bobby George avait remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde 2003.

Il est également devenu le troisième lanceur de javelot de l’histoire à détenir simultanément les titres olympiques et mondiaux après l’emblématique Jan Zelezny de la République tchèque et Andreas Thorkildsen de la Norvège.

Deux autres Indiens ont participé à la finale du lancer du javelot, Kishore Jena a enregistré son record personnel de 84,77 m et a terminé cinquième du total. Tandis que DP Manu a également bien réussi sa dernière tentative avec un lancer à 84,14 m pour terminer sixième. Le Pakistanais Arshad Nadeem a remporté la médaille d’argent avec son meilleur lancer de la saison de 87,82 m, tandis que le Tchèque Jakub Vadlejch a décroché le bronze.