REGARDER | Le jackpot des prochains ballons de la loterie américaine s’élève à plus d’un milliard de dollars

Le prix de la loterie américaine Mega Millions n’a cessé de croître et s’élève désormais à plus d’un milliard de dollars.

Il s’agit du quatrième prix le plus élevé de tous les temps, personne n’ayant deviné correctement six numéros lors des 29 tirages précédents.

Le dernier prix a attiré tellement de joueurs que le site Web du Mega Millions est resté indisponible pendant plus de deux heures.

Le jackpot du prochain tirage de la loterie Mega Millions a grimpé à plus d’un milliard de dollars, le quatrième prix le plus élevé de tous les temps, a annoncé mercredi son organisateur américain.

Le grand prix Mega Millions n’a cessé de croître, ainsi que les rêves de fortune des joueurs, depuis plus de trois mois, sans que personne ne devine correctement les six nombres magiques des 29 tirages précédents.

Le jackpot estimé de vendredi se situe à un peu plus d’un milliard de dollars, a annoncé Mega Millions dans un communiqué de presse.

Cela représente une augmentation de près de 200 millions de dollars par rapport au premier prix de mardi, qui a attiré tellement de joueurs que le site Web Mega Millions a été indisponible pendant plus de deux heures, a indiqué le groupe.

Todd Graves, le fondateur et PDG de la chaîne de restauration rapide de poulet Raising Cane’s, a annoncé sur Twitter qu’il avait acheté 50 000 billets pour le tirage de mardi et prévoyait de partager tout prix en argent avec ses 50 000 employés.

Comme aucun de ces billets n’a touché le jackpot, la société prévoit de débourser à nouveau 100 000 $ pour le prochain tirage, a déclaré mercredi le co-PDG AJ Kumaran à CNN.

Selon les données du gouvernement américain, les chances de gagner le jackpot du Mega Millions sont d’une sur 303 millions, bien supérieures à la chance sur un million d’être frappé par la foudre.

LIRE | Le gagnant du PowerBall de 99,9 millions de rands ne quittera pas son emploi de jour: “Je pourrais simplement acheter une voiture et une maison”

Le total de vendredi est inférieur d’environ un demi-milliard de dollars au record du monde établi en janvier 2016 par l’autre loto national américain, le Powerball, bien que cette somme ait été répartie entre trois gagnants.

Le deuxième prix le plus élevé de tous les temps – et le plus élevé remporté par une seule personne – a été lors d’un tirage Mega Millions d’octobre 2018 pour 1,5 milliard de dollars.

Le chiffre de 1 milliard de dollars pour le tirage de vendredi représente le montant total auquel un gagnant aurait droit s’il acceptait le prix réparti sur une rente de 30 ans.

Si la personne chanceuse décidait plutôt de prendre les gains sous forme de paiement en espèces unique, le montant total diminuerait à 602,5 millions de dollars, selon les estimations de Mega Millions.

Mais n’oubliez pas les impôts.

Après les impôts fédéraux, le total restant pour le jackpot tout en espèces de vendredi serait de 379,6 millions de dollars, selon le site de suivi de loterie usamega.com.

La plupart des États américains imposent alors leurs propres taxes sur les gains de loterie, bien que la Californie et la Floride, entre autres, ne le fassent pas.

Quel que soit le lieu, il est généralement conseillé aux gagnants de demander immédiatement l’aide de conseillers financiers, avant même de réclamer le prix en argent.

Le planificateur financier Robert Pagliarini recommande également aux grands gagnants de “sortir un instant de la folie de la situation”.

“Faites une liste des personnes et des choses que vous aimez dans votre vie et que vous ne voulez pas changer”, a-t-il conseillé dans un article de blog.