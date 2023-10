Que ce soit avec ses performances en jeu ou avec ses gestes hors du terrain, Cristiano Ronaldo est toujours prêt à montrer sa flamboyance. Le capitaine d’Al Nassr a récemment marqué sa présence au Gala des Champions à Riyad, la capitale saoudienne, avant le choc entre Tyson Fury et Francis Ngannou.

Baptisé « Bataille des plus méchants », le match de boxe devrait avoir lieu à la Kingdom Arena de Riyad le 28 octobre. Pour profiter de cet événement coûteux, plusieurs célébrités de différentes parties du monde ont déjà atterri dans le Golfe. nation, avec Ronaldo étant l’un des invités. Lors d’une conférence préalable à l’événement, la superstar portugaise a été aperçue en train de lancer un coup de poing ludique à Fury.

Toutes les personnalités marquantes, aux côtés de Tyson Fury et Francis Ngannou, ont posé pour une photo de groupe. Pendant que d’autres se préparaient pour le déclic, Ronaldo et Fury ont été vus en train de plaisanter. Le quintuple Ballon d’Or portait un gant de boxe dans la main gauche.

Dans un geste inattendu, Ronaldo a lancé un coup de poing ludique à Fury, qui a réagi de la meilleure façon possible. Le champion WBC a prétendu avoir été blessé par l’attaque de Ronaldo. L’échange amical entre les deux légendes du sport a été filmé.

Plus tard, Cristiano Ronaldo et Tyson Fury se sont également assis pour une interaction au cours de laquelle le duo a exprimé son admiration l’un pour l’autre. Originaire de Manchester, Fury est un grand fan de Ronaldo, devenu célèbre lors de son séjour à Old Trafford. La star portugaise a rejoint Manchester United en 2003 et a passé jusqu’à quatre ans avec le club de Premier League. Il a remporté quatre trophées majeurs avec United avant de rejoindre le Real Madrid.

Au cours de la conversation, Fury a révélé qu’il avait vu Ronaldo pour la première fois jouer sous les couleurs de Manchester United. “Cristiano, tu es le plus grand footballeur qui ait jamais vécu, et je le pense vraiment. Je suis un grand fan, je t’ai regardé à United la première fois et la deuxième fois. Tous les matchs du Real Madrid”, a déclaré Fury.

La légende de la boxe a expliqué pourquoi il a désormais peur d’aller dans les stades pour assister aux matchs de football en direct. « Je viens au stade, mais je suis très torturé quand j’y vais. C’est juste très difficile pour moi”, a ajouté Fury.

Ronaldo a été vu pour la dernière fois en action lors du match de Ligue des champions de l’AFC d’Al Nassr contre Al Duhail le 24 octobre. Le joueur de 38 ans a marqué un doublé dans le match, aidant son équipe à remporter une victoire 4-3 dans cette rencontre acharnée.