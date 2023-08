REGARDER | Le cheval noir guatémaltèque Arevalo remporte l’élection présidentielle

Le favori surprise Bernardo Arevalo a été emporté dimanche à l’élection présidentielle guatémaltèque.

Arevalo a obtenu 59% des voix, avec 95% des bulletins comptés, selon les résultats officiels de l’organisme électoral national TSE.

Sa rivale, l’ancienne première dame Sandra Torres, est arrivée en deuxième position avec 36% des voix dimanche soir.

Le favori surprise Bernardo Arevalo a été emporté dimanche à l’élection présidentielle guatémaltèque, son message anti-corruption enflammant les électeurs fatigués.

Arevalo a obtenu 59% des voix, avec 95% des bulletins comptés, selon les résultats officiels de l’organisme électoral national TSE.

Sa rivale, l’ancienne première dame Sandra Torres, est arrivée en deuxième position avec 36% des voix dimanche soir.

Arevalo a provoqué une énorme surprise après avoir défié les sondages d’opinion et terminé deuxième lors du premier tour des élections en juin.

Avant le vote de dimanche, des observateurs et des alliés étrangers avaient tiré la sonnette d’alarme sur l’ingérence et les efforts visant à saper le processus électoral, après qu’un haut procureur a tenté de faire disqualifier Arevalo et a ordonné des descentes dans les bureaux de son parti et l’organe électoral pendant la campagne.

Après un premier tour marqué par une faible participation et des votes nuls, le TSE a fait état « d’un pourcentage de participation historique » à l’issue du scrutin de dimanche, sans donner de précisions.

Les électeurs fatigués ont exprimé leur désespoir face à la pauvreté, la violence et la corruption qui ont paralysé la nation d’Amérique centrale, poussant des milliers de ses citoyens à émigrer à la recherche d’une vie meilleure, dont beaucoup aux États-Unis.

« Vous ne pouvez plus vivre nulle part, car il y a tellement de criminalité », se plaint Maria Rac, femme au foyer de 66 ans, une autochtone maya qui a voté dans la ville de San Juan Sacatepequez, à 30 kilomètres à l’ouest de la capitale.

Le chauffeur de camion Efrain Boch, 47 ans, votant dans la même ville, a plaidé auprès du nouveau gouvernement pour lutter contre la corruption.

Arevalo, le fils du premier président démocratiquement élu du pays, Juan Jose Arevalo, a dénoncé le fléau des politiciens corrompus pendant la campagne électorale.

Arevalo, sociologue de 64 ans et ancien diplomate, a déclaré :

Nous avons été les victimes, la proie de politiciens corrompus pendant des années. Voter, c’est dire clairement que c’est le peuple guatémaltèque qui dirige ce pays, pas les corrompus.

Le procureur qui l’a pris pour cible, Rafael Curruchiche – sanctionné par Washington pour corruption – a déclaré qu’il n’excluait pas de nouvelles perquisitions et d’éventuelles arrestations après les élections.

Un « risque » pour le système

A l’issue du scrutin, le TSE n’a signalé aucun « incident significatif » dans la journée.

Torres, d’un parti traditionnellement de centre-gauche, a promis des programmes sociaux et diverses subventions pour les pauvres.

Cependant, elle avait également gagné le soutien de la droite et des évangéliques, augmenté sa rhétorique socialement conservatrice et était considérée comme représentant l’establishment.

« Les forces politiques traditionnelles ont misé sur Torres, car Arevalo est considéré comme un risque pour la continuité du système », a déclaré à l’AFP le politologue Arturo Matute avant les résultats.

Le fermier maya Brigido Chavix, 57 ans, a déclaré qu’il ne soutenait pas Arevalo, « mais j’ai voté pour lui parce que nous voulons de nouveaux visages ».

« Cette dame (Torres) parle déjà depuis longtemps de politiques, de politiques, et elle ne les a jamais appliquées. »

Torres, 67 ans, l’ex-épouse du défunt président de gauche Alvaro Colom, a échoué dans sa troisième tentative de devenir président.

En amont des résultats, elle avait dénoncé « quelques irrégularités » lors du scrutin de dimanche, sans apporter de preuves.

Avant l’élection, elle a émis des doutes sur l’objectivité du conseil électoral du pays, l’accusant de pencher vers le parti d’Arévalo.

Elle avait rejeté Arevalo comme un « étranger » parce qu’il était né en Uruguay alors que son père était en exil.

Les « corrompus » ont pris le contrôle

Arevalo remplacera le président de droite impopulaire Alejandro Giammattei, qui est constitutionnellement limité à un mandat.

Sous Giammattei, plusieurs procureurs luttant contre la corruption ont été arrêtés ou contraints à l’exil. Il a également réprimé les journalistes critiques.

Les corrompus « ont progressivement pris le contrôle de toutes les institutions de l’Etat », a déclaré à l’AFP l’ancienne procureure générale Claudia Paz y Paz – qui se trouve actuellement au Costa Rica.

Le Guatemala a certains des pires taux de pauvreté, de malnutrition et de mortalité infantile en Amérique latine, selon la Banque mondiale.

Le taux de meurtres est l’un des plus élevés au monde, de nombreux meurtres étant attribués à la violence des gangs liée au trafic de drogue.