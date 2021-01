Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a embrassé sa femme, Yulia Navalnaya, avant d’être détenu à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou après son retour d’Allemagne dimanche.

Le service pénitentiaire du pays a déclaré qu’il était détenu pour de multiples violations de la libération conditionnelle et des peines de prison avec sursis et qu’il serait détenu jusqu’à ce qu’un tribunal rende une décision dans son cas.

La détention de Navalny au contrôle des passeports à l’aéroport de Moscou était largement attendue parce que le service avait averti qu’il avait violé les conditions de libération conditionnelle d’une condamnation avec sursis sur une condamnation pour détournement de fonds en 2014 et qu’il risquait d’être arrêté immédiatement à son retour en Russie.

L’homme de 44 ans, qui est l’ennemi le plus important et le plus déterminé du président Vladimir Poutine, a balayé les inquiétudes concernant son arrestation alors qu’il montait à bord de l’avion à Berlin.

« C’est impossible; Je suis un homme innocent », dit-il.

Le chef de l’opposition russe a annoncé mercredi qu’il retournerait dans son pays après s’être remis d’un empoisonnement avec un agent neurotoxique, malgré les menaces des autorités russes de le mettre à nouveau derrière les barreaux.

Navalny, qui a imputé son empoisonnement au mois d’août au Kremlin, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine essayait maintenant de le dissuader de rentrer chez lui avec de nouvelles requêtes juridiques.

Moscou a nié à plusieurs reprises son rôle dans l’empoisonnement du chef de l’opposition.