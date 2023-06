REGARDER | Le Canada attend de l’aide contre les incendies de forêt, alors que des milliers d’autres pourraient fuir

Le Québec attendait avec impatience l’arrivée de renforts de l’étranger pour aider à repousser les incendies qui submergent sa capacité de lutte contre les incendies.

La province canadienne du Québec, durement touchée par les incendies de forêt qui ont ravagé le pays, attendait avec impatience mercredi l’arrivée de renforts de l’étranger pour aider à repousser les incendies qui submergent sa capacité de lutte contre les incendies.

Après d’importantes flambées dans l’ouest du Canada le mois dernier, les efforts de lutte contre les incendies se sont récemment déplacés vers la Nouvelle-Écosse sur la côte atlantique, avant de se déplacer cette semaine vers le Québec, qui est désormais l’épicentre de la crise.

Les pompiers de la province ont du mal à éteindre 140 incendies, la plupart répertoriés comme incontrôlables, et les autorités espèrent que du personnel supplémentaire et des précipitations pourraient apporter un certain soulagement.

Mais le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré qu’aucune pluie importante n’était prévue avant lundi soir et s’est dit préoccupé par une pénurie de ressources.

« Avec les mains actuelles, nous pouvons combattre environ 40 incendies à la fois », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le Québec a déployé des centaines de pompiers, avec l’aide attendue de la France et des États-Unis dans les prochains jours.

Mercredi, le Premier ministre Justin Trudeau l’a qualifiée de « la pire saison des incendies de forêt que nous ayons jamais connue dans tout le pays ».

Le Canada a été frappé à maintes reprises par des phénomènes météorologiques extrêmes au cours des dernières années, dont l’intensité et la fréquence ont augmenté en raison du réchauffement climatique.

« Ces incendies affectent les routines quotidiennes, les vies et les moyens de subsistance, ainsi que la qualité de l’air », a déclaré Trudeau sur Twitter mercredi, s’engageant à continuer de lutter contre le changement climatique.

3,8 millions d’hectares brûlés

Environ 3,8 millions d’hectares avaient été brûlés et plus de 20 000 personnes étaient toujours déplacées à travers le Canada en date de mercredi.

Ce chiffre devrait augmenter alors que des milliers d’autres ont reçu l’ordre de quitter leur domicile au Québec d’ici la fin de la journée.

Parmi eux, Nancy Desaulniers a déclaré dans un post Facebook qu’elle, son conjoint et leurs deux chiens ont fui leur domicile dans la ville de Chibougamau à 2 heures du matin mercredi.

« Nous avons décidé de partir en bateau, ce qui nous a permis d’apporter des affaires importantes », a-t-elle déclaré.

« C’est très stressant », a déclaré aux médias locaux Daniel Harvey, un habitant de Chapais, une ville voisine qui s’apprête à être évacuée.

Il a dit avoir rassemblé des papiers importants, des disques durs et des photos.

« Nous ne savons pas ce qui va se passer, nous devons donc agir comme si » tout pouvait brûler, a-t-il déclaré aux journalistes.

Legault a déclaré que les ordres d’évacuation devraient rester en place au moins jusqu’à la semaine prochaine.

Le Québec a enregistré 443 feux de forêt depuis le début de l’année, soit plus du double de la moyenne de la dernière décennie pour la même période.

La fumée des incendies au Québec s’est propagée aussi loin, déclenchant des alertes sur la qualité de l’air à Toronto et dans plusieurs villes américaines, dont New York, où la ligne d’horizon de Manhattan était à peine visible.