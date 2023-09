Regarder : Le cadeau spécial de Sachin alors que le Premier ministre pose la première pierre du nouveau stade

Dans ce que l’on pourrait appeler un moment monumental dans le sport indien, le Premier ministre Narendra Modi a posé la première pierre d’un nouveau stade international de cricket à Varanasi. Rendant ce moment encore plus spécial, des légendes indiennes du cricket comme Sachin Tendulkar, Ravi Shastri, Sunil Gavaskar et Dilip Vengsarkar étaient présentes aux côtés de PM Modi. À l’occasion, Tendulkar a même offert un maillot de l’équipe indienne de cricket au Premier ministre Modi, avec « NAMO » écrit au dos. La vidéo de l’occasion a été partagée sur les réseaux sociaux, chérissant ce grand moment.

« Le Premier ministre Modi pose pour la première fois la première pierre du stade international de cricket de Varanasi par le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) dans l’Uttar Pradesh. Je souhaite la bienvenue au Premier ministre Modi au nom de tous les passionnés de sport de l’État », a déclaré UP. CM Adityanath à l’occasion.

« À Varanasi, un stade est en construction avec l’aide de la Smart City Mission du gouvernement central. Il s’agit du troisième stade international de l’Uttar Pradesh et du premier à être construit sous la supervision de la BCCI. passionnés de cricket de l’est de l’Uttar Pradesh et du Bihar. Je voudrais remercier la BCCI et le Premier ministre Modi d’avoir offert ce cadeau à l’UP », a-t-il ajouté.

#MONTRE | Sachin Tendulkar avec PM Modi et CM Yogi Adityanath lors de l’événement marquant la pose de la première pierre d’un stade international de cricket à Varanasi, UP pic.twitter.com/TjgIHNrelD -ANI (@ANI) 23 septembre 2023

En ce qui concerne le stade, le gouvernement de l’Uttar Pradesh, dirigé par le ministre en chef Yogi Adityanath, aurait dépensé Rs 121 crore pour acquérir le terrain du stade tandis que le Conseil de contrôle du cricket en Inde dépensera Rs 330 crore pour sa construction. Ça disait.

Il y aura une tribune pour les spectateurs ressemblant aux marches des ghats de Varanasi et le stade aura une capacité de 30 000 spectateurs et sept terrains. Situé près du périphérique dans la région de Rajatalab, il devrait être prêt d’ici décembre 2025.

Avec entrées ANI