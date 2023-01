REGARDER | Le Brésil rend un dernier hommage au géant du football Pelé

Un Brésil émouvant a commencé lundi à rendre un dernier hommage à la légende du football Pelé avec un réveil au stade où il a d’abord coupé le souffle du monde avec son talent éblouissant.

Tout au long de la journée, des milliers de fans et de dignitaires du football ont lentement défilé dans la Vila Belmiro, domicile du club de longue date de Pelé, Santos.

D’autres ont continué à rejoindre la file d’attente à la tombée de la nuit, attendant leur tour pour passer devant le corps de “O Rei” (Le Roi), allongé au centre du terrain.

Le cercueil de Pelé était drapé des drapeaux de Santos et du Brésil et entouré de fleurs blanches, y compris des bouquets du Real Madrid ou de l’actuelle star brésilienne Neymar, dont le père était présent.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva et son épouse ont également envoyé une couronne, ont rapporté les médias locaux.

Le bureau de Lula a annoncé plus tôt qu’il assisterait à la veillée funèbre mardi matin, moins de 48 heures après sa prise de fonction, pour “rendre hommage et rendre hommage”, avant un cortège funèbre et une inhumation plus tard dans la journée.

Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde largement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans après une bataille contre le cancer.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a assisté à la cérémonie avec les chefs des confédérations de football sud-américaine et brésilienne, a déclaré que l’instance dirigeante du sport demanderait à tous les pays membres de nommer un stade en l’honneur de Pelé.

“Pelé est éternel. C’est une icône mondiale du football”, a-t-il déclaré aux journalistes à Santos, une ville portuaire du sud-est à 75 kilomètres (45 miles) de Sao Paulo.

Carlos Mota et son fils de 12 ans, Bernardo, avaient parcouru plus de 500 kilomètres depuis Rio de Janeiro pour rendre hommage à leur héros.

Une personne en deuil prend en photo des morceaux de tissu avec des images de la légende du football brésilien Pelé. (Photo de Carl DE SOUZA / AFP) AFP

“Toute mon enfance a été influencée par ce que Pelé a fait pour le Brésil, par ses victoires en Coupe du monde. C’était une idole nationale”, a déclaré Mota, 59 ans, à l’AFP.

“J’ai toujours dit à mon fils, il y a trois faits indiscutables : le ballon est rond, l’herbe est verte et Pelé est le plus grand de tous les temps.”

Bernardo a clairement pris la leçon à cœur.

“Je n’ai jamais vu Pelé jouer, mais j’ai vu les vidéos. C’est le plus grand joueur qui ait jamais foulé la Terre”, a-t-il déclaré.

Vera Lucia, retraitée de soixante-quinze ans, qui avait fait le trajet depuis Sao Paulo, bravait elle aussi le soleil brûlant pour faire la queue, qui s’étirait sur deux kilomètres en début d’après-midi.

“Je suis juste dévastée”, a-t-elle déclaré. “Nous avons toujours adoré regarder ses matchs en famille.”

– Hommages à l’étoile “éternelle” –

Né Edson Arantes do Nascimento, Pelé a explosé sur la scène à 15 ans, lorsqu’il a fait ses débuts professionnels avec Santos.

Il a ensuite remporté la Coupe du monde à trois reprises avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970, le seul joueur de l’histoire à avoir réussi cet exploit.

Les hommages ont afflué du monde entier depuis sa mort, avec un Who’s Who des grands noms du football actuels et anciens saluant son génie pour le “beau jeu”.

Un flux d’athlètes, de politiciens, de dignitaires et de fans est attendu à Santos pour la suite, bien que la participation puisse être quelque peu ébranlée par le week-end de vacances du Nouvel An.

Quelque 7 000 personnes étaient passées devant le cercueil en milieu d’après-midi, selon la télévision brésilienne Globo.

Le cercueil de Pelé a été transporté dans le stade par des porteurs vêtus de noir, menés par son fils Edinho.

La veuve de l’icône décédée, Marcia Cibele Aoki, sa troisième épouse, qu’il a épousée en 2016, a pleuré devant son cercueil ouvert alors qu’elle tendait la main pour lui toucher la tête. Elle a également placé un chapelet dans son cercueil.

– Deuil national –

D’autres hommages sont venus de tout le Brésil, qui a tenu trois jours de deuil national.

Au siège de la Confédération brésilienne de football à Rio, une affiche géante à l’effigie de Pelé porte le mot “éternel”.

Et l’investiture de Lula dimanche a commencé par une minute de silence à la mémoire de Pelé.

Pelé avait une santé fragile, souffrant de problèmes rénaux puis d’un cancer du côlon.

Mais il est resté actif sur les réseaux sociaux, encourageant le Brésil depuis son lit d’hôpital à Sao Paulo lors de la Coupe du monde au Qatar et consolant les favoris d’avant-tournoi lorsqu’ils ont été éliminés en quart de finale, trois semaines avant sa mort.

Le sillage sera suivi d’un cortège funèbre mardi à Santos, passant devant la maison de la mère de Pelé, Celeste Arantes, 100 ans, qui est toujours en vie.

La procession se terminera au cimetière commémoratif de Santos, où un service funèbre catholique aura lieu avant que Pelé ne soit enterré dans un mausolée spécial.