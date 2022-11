REGARDER | Le Brésil “enracine et prie” pour le rétablissement des victimes de la fusillade meurtrière dans une école jumelle

Des responsables ont déclaré qu’au moins trois personnes avaient été tuées et 11 autres blessées vendredi lorsqu’un tireur de 16 ans avait ouvert le feu sur deux écoles du sud-est du Brésil.

Les autorités ont arrêté le tireur et trois jours de deuil dans l’État ont été déclarés.

La vie de certains survivants restait menacée par leurs blessures.

Le gouverneur Renato Casagrande a déclaré que la vie de certains des survivants restait en danger à cause de leurs blessures

“Nous les enracinons et prions pour qu’ils se rétablissent”, a-t-il déclaré.

Au moins trois personnes, dont une adolescente, ont été tuées et 11 autres blessées vendredi lorsqu'un adolescent a ouvert le feu sur deux écoles du sud-est du Brésil, ont indiqué des responsables.

Les autorités de la ville d’Aracruz, dans l’État d’Espirito Santo, ont déclaré que le tireur avait ouvert le feu sur un groupe d’enseignants de son ancienne école vendredi matin, tuant deux personnes et en blessant neuf autres.

Il a ensuite quitté cette école – une école primaire et secondaire publique – et s’est rendu dans une école privée voisine, où il a tué une adolescente et blessé deux autres personnes, ont indiqué des responsables.

Les autorités ont arrêté le tireur, a déclaré le gouverneur Renato Casagrande, qui a décrété trois jours de deuil dans l’État.

Casagrande a déclaré lors d’une conférence de presse :

Il était élève à (la première) école jusqu’en juin, un mineur de 16 ans. Sa famille l’a ensuite transféré dans une autre école. Nous avons des informations selon lesquelles il suivait un traitement psychiatrique.

Des images de caméras de sécurité diffusées sur les médias brésiliens ont montré le tireur courant dans l’école, vêtu d’un camouflage de style militaire et brandissant une arme à feu. Il a ensuite sprinté dans les couloirs, envoyant le personnel s’enfuir de terreur alors qu’il commençait à tirer.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait une croix gammée sur ses treillis.

Les responsables ont déclaré que le tireur, le fils d’un policier, avait utilisé deux armes de poing lors de l’attaque, toutes deux enregistrées au nom de son père – l’une son arme de service, l’autre une arme enregistrée en privé.

Casagrande a déclaré que le garçon semblait avoir soigneusement planifié l’attaque, pénétrant par une porte verrouillée et contournant le garde de sécurité de l’école.

Il est ensuite entré dans la salle des professeurs – la première pièce dans laquelle il est venu – et a ouvert le feu, a déclaré le gouverneur.

“Il cherchait à tirer sur les gens. Il a ouvert le feu sur les premières personnes qu’il a rencontrées”, a-t-il déclaré.

Des enquêteurs ont pu être vus transportant les corps des victimes dans des cercueils et les chargeant dans des camions de police à l’extérieur de l’école, qui a été bouclée avec une bande de scène de crime, a déclaré un photographe de l’AFP.

La ville a une population d’environ 100 000 personnes.

“Tragédie absurde”

Les fusillades dans les écoles sont relativement rares au Brésil, mais ont augmenté ces dernières années.

La fusillade la plus meurtrière au Brésil dans une école a fait 12 morts en 2011, lorsqu’un homme a ouvert le feu sur son ancienne école primaire de Realengo, dans la banlieue de Rio de Janeiro, puis s’est suicidé.

En 2019, deux anciens élèves ont abattu huit personnes dans un lycée de Suzano, à l’extérieur de Sao Paulo, puis se sont également suicidés.

Le président élu brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a qualifié la dernière fusillade de “tragédie absurde”.

Un policier monte la garde alors que les habitants se rassemblent devant le poste de police où l’auteur de deux fusillades dans des écoles est détenu à Aracruz, dans l’État d’Espirito Santo, au Brésil, le 25 novembre 2022. AFP ANTONIO MOREIRA / AFP

“J’ai été attristé d’apprendre les attaques”, a-t-il écrit sur Twitter.

“Toute ma solidarité aux familles des victimes… et mon soutien au Gouverneur Casagrande pour l’enquête et l’assistance aux deux communautés scolaires.”

Lula, qui était auparavant président du Brésil de 2003 à 2010, prendra ses fonctions le 1er janvier après avoir battu le président d’extrême droite Jair Bolsonaro lors des élections du mois dernier.

Il a vivement critiqué les restrictions dramatiques imposées par Bolsonaro aux lois sur le contrôle des armes à feu.

Depuis que l’ancien capitaine de l’armée Bolsonaro est devenu président en 2019, le nombre de propriétaires d’armes à feu enregistrés au Brésil a plus que quintuplé, passant de 117 000 à 673 000, stimulé par une série de décrets présidentiels assouplissant la réglementation sur les armes à feu et les munitions.

L’expert en sécurité publique Bruno Langeani de l’institut de recherche Sou da Paz a déclaré à l’AFP que la politique de l’administration sortante avait rendu de telles attaques plus probables.

“L’augmentation de la disponibilité des armes à feu ces dernières années promue par le gouvernement Bolsonaro facilite ce genre d’épisode”, a-t-il déclaré.