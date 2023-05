REGARDER | Le bilan des inondations en Italie s’élève à 14 morts

14 personnes sont maintenant confirmées mortes après des inondations dévastatrices qui ont frappé la région italienne d’Émilie-Romagne cette semaine.

La dernière victime retrouvée était un homme retrouvé dans une maison inondée à Faenza.

10 000 personnes ont été évacuées de leur domicile.

Le bilan des inondations qui ont dévasté la région d’Émilie-Romagne en Italie est passé à 14 vendredi, alors que le gouvernement appelle à relancer un projet abandonné pour atténuer l’impact des catastrophes naturelles.

Les autorités de Ravenne ont ordonné l’évacuation immédiate de deux petites villes et lancé un appel « extrêmement urgent » aux habitants pour qu’ils réduisent au minimum leurs déplacements dans la région, toujours soumise à une alerte météo rouge.

« Le bilan est passé à 14 morts », a déclaré à l’AFP un porte-parole de la région.

La dernière victime retrouvée était un homme retrouvé dans une maison inondée à Faenza, une ville pittoresque généralement entourée de verts pâturages et de vignobles, laissée en grande partie sous l’eau après la violente averse de cette semaine.

Près de la moitié des 10 000 personnes évacuées de leur domicile ont passé la nuit dans des centres de refuge locaux installés dans des gymnases ou des hôtels, les autres recevant des repas chauds dans des cuisines mobiles déployées dans plusieurs villes.

Une vue générale montre des camionnettes et des voitures sur un parking de supermarché inondé, causé par l’inondation de la rivière Savio dans le quartier Ponte Vecchio de Cesena, dans le centre-est de l’Italie, le 17 mai 2023. AFP ALESSANDRO SERRANO / AFP

Les habitants de Faenza ont pelleté la boue de leurs maisons, empilant des matelas, des vêtements et des meubles détrempés dans des montagnes de déchets.

A Ravenne, la pluie continuait de tomber et le maire Massimo Isola a décrit une « situation désastreuse » dans les hameaux des collines entourant la ville.

Alors que les secouristes recherchaient des personnes encore isolées par les eaux, des détails sont apparus sur les derniers instants de certains de ceux qui sont morts.

L’un, Giovanni Pavani, 75 ans, a refusé de sortir de chez lui mardi, affirmant à sa voisine Marina Giocometti qu’il avait mis des sacs de sable le long des fenêtres et qu’il irait bien, selon le quotidien Corriere della Sera.

Il était au téléphone avec elle lorsque les eaux ont commencé à se précipiter, lui disant « J’ai froid, si froid. Les meubles flottent autour de la maison », a-t-elle dit.

Un tas de déchets de matelas, de vêtements et de meubles provenant de maisons inondées est photographié le 19 mai 2023 à Faenza, après que les eaux de crue ont frappé la région d’Émilie-Romagne Un sous-sol inondé est photographié le 19 mai 2023 à Faenza, après que les eaux de crue ont frappé la région d’Émilie-Romagne. Le bilan des inondations qui ont dévasté le nord-est de l’Italie est passé à 13 morts le 18 mai, selon les médias. AFP Andreas Solaro/AFP Une résidente nettoie son sous-sol inondé le 19 mai 2023 à Faenza, après que les eaux de crue ont frappé la région d’Émilie-Romagne. Le bilan des inondations qui ont dévasté le nord-est de l’Italie est passé à 13 le 18 mai, AFP Andreas Solaro/AFP

Giocometti lui a dit de se tenir sur la table et qu’elle appellerait les services d’urgence, mais la ligne a soudainement été coupée, a-t-elle déclaré.

Le sauvetage d’un garçon de trois ans des bras de sa mère, alors qu’elle se tenait devant sa maison dans l’eau jusqu’à la poitrine, appelant à l’aide, est devenu viral mercredi.

Fabiana, 36 ans, a déclaré au journal vendredi qu’elle « n’oublierait jamais » l’altruisme de l’homme – un cuisinier serbe appelé Dorde – qui a nagé jusqu’à elle et a pris le garçon, le hissant sur son épaule, avant de le nager en toute sécurité.

Dit-elle:

J’ai dit à mon fils que c’était un jeu et qu’il devait grimper le plus haut possible sur celui qui le ramassait.

L’averse – qui a entraîné six mois de précipitations en seulement 36 heures – a causé des milliards d’euros de dégâts et a suscité des questions à l’échelle nationale sur les raisons pour lesquelles on ne fait pas plus en termes d’atténuation du changement climatique.

En 2014, le Premier ministre de l’époque, Matteo Renzi, a mis en place un groupe de travail appelé Italia Sicura (Italie sûre), chargé de la prévention des inondations et des glissements de terrain.

Mais il a été abandonné en 2018 par Giuseppe Conte, chef d’un gouvernement de coalition réunissant le Mouvement cinq étoiles populiste et la Ligue de droite, et remplacé par un projet qui n’a pas réussi à décoller.