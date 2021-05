REGARDER LE BASKETBALL EN DIRECT: Finale des barrages WBBL et BBL | Actualités du basketball

C’est le jour des finales dans la BBL et la WBBL et les deux finales des séries éliminatoires mettent en vedette Londres et Newcastle après avoir combattu dans une série dramatique de « May Madness ».

Après deux semaines de basketball britannique de haute qualité, tout se résume à ceci: un double au Morningside Arena de Leicester pour couronner les champions de fin de saison.

Après huit équipes ont commencé les deux compétitions, il est Aigles de Newcastle et le Lions de Londres qui sont laissés debout pour disputer les finales féminines et masculines.

La finale de la WBBL démarre l’action et débute à 15h.

Cette finale BBL suit à 17h30.