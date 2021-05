REGARDER LE BASKETBALL EN DIRECT: demi-finales WBBL | Actualités du basketball

C’est l’heure des demi-finales des séries éliminatoires de la WBBL et vous pouvez regarder Sevenoaks Suns vs Newcastle Eagles et London Lions vs Nottingham Wildcats à partir de 17h.

Une place dans la finale de la WBBL est en jeu vendredi soir lorsque les séries éliminatoires se poursuivent et la question sur toutes les lèvres est de savoir si les Sevenoaks Suns apparemment imparables peuvent être arrêtés.

Newcastle Eagles deviendra la dernière équipe à essayer après que les Oaklands Wolves aient été éliminés en quarts de finale et que l’action commence à être diffusée à 17 heures.

Les Eagles ont terminé septièmes de la saison régulière et, comme la plupart des équipes, ont perdu leurs deux matchs contre les Suns qui ont dominé le classement.

Dans le deuxième match de la soirée, qui débute à 19h30, c’est la deuxième tête de série Leicester – la seule équipe à battre les Suns en saison régulière – contre la quatrième tête de série Nottingham Wildcats.

Leicester a remporté ses deux rencontres en saison régulière et aura de grands espoirs de battre ses rivaux des Midlands pour s’assurer une place en finale le dimanche 16 mai.

Suivez les play-offs WBBL et BBL sur Sky Sports, jusqu’aux deux finales qui auront lieu le dimanche 16 mai.